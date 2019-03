Gianinna: "Faltan tres para el equipo de once"

09/03/2019 -

Llamativamente la aparición de los nuevos Maradona pareciera no haber sorprendido a los hijos de "El Diez", que se mostraron tranquilos con la noticia. "No sabía nada de eso pero yo mantengo lo que dije siempre: son mis hermanos y no tengo ningún problema en conocerlos y tener una relación con ellos. Si me informaran de esto, no tengo problema, como siempre", dijo Junior.

A su vez, Gianinna también habló y eligió la ironía para referirse a sus hermanos de Cuba: "Faltan tres para el equipo de once, tú puedes hacerlo", escribió en Instagram.

En tanto, Dalma atacó directamente a Morla en su cuenta de Twitter: "El abogado que tiene tiempo para pasearse por los canales y no se presenta en la Justicia o en las mediaciones que es citado, se convierte inmediatamente en un payaso mediático! Cualquier abogado!".