Netflix estrenará el 3 de mayo el filme de Gabriela Tagliavini

Fotos Una de las escenas de "A pesar de todo", de la realizadora santiagueña.

09/03/2019 -

El viernes 3 de mayo Netflix estrenará "A pesar de todo", película que dirigió para esta plataforma la cineasta santiagueña Gabriela Tagliavini. Así lo confirmó a EL LIBERAL la propia realizadora. "Ya me mostraron el póster que probablemente salga el lunes (por el 11 de marzo)", reveló. "A pesar de todo", tal como lo adelantó EL LIBERAL, previo a su estreno del 3 de mayo, tendrá su avant premier el próximo sábado 16 en la sección oficial del Festival de Cine de Málaga (España), "el festival más prestigioso de España", remarcó Gabriela. "Estarán las actrices, la productora que es mujer y la directora que también es mujer. O sea, habrá un panel de puras mujeres y hoy (por ayer) que es el Día Internacional de la Mujer creo que esto es muy importante", reflexionó la directora. "Nos han anunciado que la película se estrenará oficialmente en Netflix el 3 de mayo próximo, que es el Día de la Madre en España lo cual es muy importante porque la película trata de cuatro hermanas cuya madre muere y les da una sorpresa a través de un video", dijo.E stas cuatro hermanas fueron protagonizadas por Belén Cuesta, Amaia Salamanca, Blanca Suárez y Macarena García, y la madre fue interpretada por Marisa Paredes, gran figura del cine español. "El proyecto me llega de un productor independiente. Me gustó mucho y es un poco lo que yo estoy haciendo en mi carrera: comedias que hablan sobre el empoderamiento de la mujer", consignó Gabriela quien en "A pesar de todo" también dirigió a Rossy de Palma (una chica Almodóvar), Maxi Iglesias, Carlos Bardem (hermano de Javier Bardem) y Juan Diego, ícono de la escena española. "La película se estrenará en todo el mundo, lo cual es algo masivo. Serán cerca de 180 países en el mundo en donde se estrenará ‘A pesar de todo’ en forma simultánea por Netflix. La película se va a traducir en 18 idiomas. Para un artista, que gente de más de dieciocho países vea tu arte es algo que a Netflix le estaré siempre agradecida por eso", enfatizó Gabriela.