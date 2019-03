Tinelli habló sobre el corte de polleritas: "Hoy lo veo y me da vergüenza"

Hoy 12:02 -

En las primeras ediciones del Bailando por un sueño, el conductor del programa tenía por costumbre realizar en persona el corte de polleritas a las participantes, acompañado de la frase: "relajate y gozá..."

Actualmente en tiempos distintos, Marcelo Tinelli se animó a opinar al respecto. “Me parece que juzgar un programa como el nuestro por todo lo que ha hecho, por el humor que se hacía hace 30, 20 o 10 años, es absolutamente injusto. Por más que pasen 50 mil videos… Porque de esa manera podés juzgar a miles de personas en la Argentina. Desde Jorge Guinzburg... No sé, poné al que quieras que hacía humor, porque el humor pasaba por otro lado en ese momento. Podés poner a Olmedo, a Pinti”, aseguró.

El final de su reflexión es contundente: “Que me digan 'en 2007 cortabas polleritas' a mí no me ofende. Yo lo hacía, a mi mujer también se lo hacía y nos reíamos. Alguna dijo 'no, yo no quiero'. Bueno, perfecto. Había otras que sí y yo las cortaba y las tiraba para arriba. Hoy lo veo y me da vergüenza, no me gusta eso para mí y para hoy".