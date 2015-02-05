CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 10 de marzo de 2019
Por El Liberal
10/03/2019 -
CANAL 7
10.00 FINDE EN NICK
11.00 SANTA MISA
12.00 KALLY’S MASHUP
12.45 LA PEÑA DE MORFI
18.00 CINE. PATAS, HUESOS Y ROCK AND ROLL
19.30 CINE. DESTINOS CRUZADOS
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 CINE. DESTINOS CRUZADOS (CONTINÚA)
22.00 OPINIÓN DEPORTIVA
22.45 VERDADES SECRETAS
00.00 MTV CANIGGIA LIBRE
00.30 NATURALEZA SALVAJE
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
15.30 MAURO, LA PURA VERDAD
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 INFAMA RECARGADO
22.00 DEBO DECIR
TV PÚBLICA
14.30 COCINEROS
16.30 LOCOS POR EL CAMPO
17.30 UN TERCIO
18.00 DOCUMENTALES
CANAL 9
12.00 FIESTAS ARGENTINAS
13.00 CARNA A LA PARRILLA
14.00 EL CHAVO
20.00 IMPLACABLES
EL TRECE
10.00 CINE A LA MAÑANA
13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
22.00 EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO
CANAL14
12.30 EL RINCÓN DE LA
EMPANADA TV
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
14.30 RECORDANDO
15.30 DE A DOS
16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
17.00 EL CLÁSICO: CENTRAL CORDOBA VS. ARSENAL DE SARANDI
19.00 DALE FERRO
19.30 ARABESC
20.00 LA INITULIDAD DEL CONOCIMIENTO
20.30 PARA TODA MUJER
21.30 VHS
22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
23.00 BÁSQUET FEMENINO: REGATAS vs. ALTE. BROWN
CANAL4
16.00 EXPRESS AMATEUR
17.00 CINE EXPRESS
19.00 TE QUIERO, BANDA
19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
22.30 EXPRESSIONES
23.00 EN PLENITUD
PELÍCULAS
CINEMAX
01.16 GAME OF THRONES 06 EPS 05
02.21 SIN ESCAPE
04.17 HURACÁN
06.08 EL DIARIO DE UNA PRINCESA
08.16 MI ENCUENTRO CONMIGO
10.15 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A FORESHADOWING
10.31 UNA NIÑERA A PRUEBA DE BALAS
12.20 MANOS DE PIEDRA
14.21 EL ENCANTO DE LA BESTIA
16.02 EL DIARIO DE UNA PRINCESA
18.10 UNA NIÑERA A PRUEBA DE BALAS
19.59 EL PROTEGIDO
22.00 EL LOBO DE WALL STREET
TNT
02.03 KUNG-FUSIÓN
03.41 LA CASA DE CERA
05.35 BUZZ - SEASON 7
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
07.03 MI MASCOTA ES UN MONSTRUO
08.58 LOS INCREÍBLES
10.59 TOY STORY 2
12.43 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO AGUAS MISTERIOSAS
15.07 GRANDES HÉROES
16.55 GIGANTES DE ACERO
19.19 STAR WARS. EL DESPERTAR DE LA FUERZA
22.00 HOTEL TRANSYLVANIA 2
23.46 KUNG-FUSIÓN
01.30 EL IMPLACABLE
TCM
04.42 CASADOS CON HIJOS
05.07 CASADOS CON HIJOS
05.32 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.56 LA NIÑERA
07.20 LA NIÑERA
07.43 LA NIÑERA
08.06 LOST
08.51 LOST
09.35 LOST
10.20 LOST
11.04 CASADOS CON HIJOS
11.29 CASADOS CON HIJOS
11.54 CASADOS CON HIJOS
12.19 LA NIÑERA
12.42 LA NIÑERA
13.05 LA NIÑERA
13.29 LOST
14.14 LOST
14.58 EL BUENO DE LA PELÍCULA
16.28 TONTO Y RE-TONTO
18.22 ANALÍZAME
20.12 ANALÍZATE
22.00 MASACRE EN EL BARRIO JAPONES
23.28 CIUDAD EN LLAMAS
SPACE
00.00 DMITRY BIVOL VS JOE SMITH JR
02.00 AGENTES SECRETOS
03.36 TIFÓN. AMENAZA INMINENTE
05.04 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.20 22 MINUTOS
07.49 GREMLINS
09.40 SHANGHAI KID
11.37 EL PODER DEL TALISMAN
13.17 FURIA SALVAJE
14.56 TERRENO SALVAJE
16.50 ASALTO AL CAMIÓN BLINDADO
18.24 FOCUS.
20.20 LA ENTREGA INMEDIATA
A DÓNDE IR
PLAZA AÑORANZAS
(SANTIAGO)
HOY, A LAS 18, SE REALIZARÁ EL FESTIVAL EN BENEFICIO DEL COMEDOR INFANTIL RAYITO DE ESPERANZA. ACTUARÁN TONY ÁNGEL, ALE VÉLIZ, LOS ALFILES, LOS KIJANOS, JORGE DANIEL Y LOS LIBRES, CHICHO BANEGAS, CEBOLLITA IBAÑEZ, KAREN YANETH, RAMIRO EL WACHO, LA NUEVA CUMBIA Y LA BANDA DEL PETISO.
HÉRCULES
(OCHIUZZI 376)
HOY, DE 9 A 14, SEMINARIO INTENSIVO, ACTUACIÓN PARA CINE Y TV, CON MARÍA CECILIA DURÁN.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 367)
+ MARTES 12, DARÁN INICIO LAS CLASES DE ARPA.
+ LUNES 18, COMENZARÁN LAS CLASES DE GUITARRA DESTINADAS A NIÑOS MAYORES DE 10 AÑOS. ES NECESARIO TENER EL INSTRUMENTO.
+ EL 4 DE ABRIL, A LAS 19.30, SUBIRÁ A ESCENA “LA GRANJA Y SUS CANCIONES”, UN ESPECTÁCULOS DESTINADO A LOS NIÑOS.
CINES
SUNSTAR
CAPITANA MARVEL (3D)
AVENTURA (+ 13 AÑOS)
09/03 14:10 (Cast)16:40 (Cast)19:10
(Cast)21:40 (Cast) 00:10 (Cast)
CÓMO ENTRENAR A TU
DRAGÓN 3 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
09-10/03 14:30 (Cast) 17:00 (Cast)
19:30 (Cast)
MANICOMIO (2D)
TERROR (+16 AÑOS)
09/03 - 22:30 (Subt) 00:30 (Subt)
CAPITANA MARVEL (2D)
AVENTURA (+ 13 AÑOS)
09/03 13:45 (Cast) 16:15 (Cast) 18:45
(Cast) 21:15 (Subt) 00:00 (Subt)
MIS HUELLAS A CASA (2D)
DRAMA (ATP)
09-10/03 14:30 (Cast) 17:00 (Cast)
MISMA SANGRE (2D)
DRAMA (ATP)
HOY AL 13/03 19:00 (Cast)
GREEN BOOK: UNA
AMISTAD SIN FRONTERAS
(2D)
DRAMA (+ 13 AÑOS)
09/03 21:30(Subt) 00:00 (Subt)
WIFI RALPH (2D)
ANIMACION (ATP)
09-10/03 -14:20 (Cast) 16:40 (Cast)
FELIZ DÍA DE TU MUER TE
2 (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
HOY AL 13/03 19:00 (Subt)
VENGANZA (2D)
ACCION (+ 16 AÑOS)
09/03 - 21:30 (Subt) 00:00 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
CAPITANA MARVEL APTA 13
AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:10-19:00- 21:40-
22:40
CASTELLANO 3D 19:50-
SUBTITULADO 2D 22:40 (SOLO
JUEVES)
MIS HUELLAS A CASA ATP
Con Leyenda
CASTELLANO 2D 20:20 - 22:30
CÓMO ENTRENAR A TU
DRAGÓN ATP
CASTELLANO 2D 16:50
LA GRAN AVENTURA
LEGO2. ATP
CASTELLANO 2D 18:00
VENTA ANTICIPADA
PALAU, LA PELÍCULA
CASTELLANO 04-04-2019 19:30HS
CASTALLENO 06-04-201 17:00HS
CAPITANA MARVEL 07 DE
MARZO 2019
CASTELLANO 2D 22:40-
CASTELLANO 2D 22:40-
(Subtitulada solo Jueves)
CASTELLENO 3D 19:50-