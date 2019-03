CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 10 de marzo de 2019

10/03/2019 -

CANAL 7

10.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 KALLY’S MASHUP

12.45 LA PEÑA DE MORFI

18.00 CINE. PATAS, HUESOS Y ROCK AND ROLL

19.30 CINE. DESTINOS CRUZADOS

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 CINE. DESTINOS CRUZADOS (CONTINÚA)

22.00 OPINIÓN DEPORTIVA

22.45 VERDADES SECRETAS

00.00 MTV CANIGGIA LIBRE

00.30 NATURALEZA SALVAJE

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN

AMÉRICA

15.30 MAURO, LA PURA VERDAD

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 INFAMA RECARGADO

22.00 DEBO DECIR

TV PÚBLICA

14.30 COCINEROS

16.30 LOCOS POR EL CAMPO

17.30 UN TERCIO

18.00 DOCUMENTALES

CANAL 9

12.00 FIESTAS ARGENTINAS

13.00 CARNA A LA PARRILLA

14.00 EL CHAVO

20.00 IMPLACABLES

EL TRECE

10.00 CINE A LA MAÑANA

13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

22.00 EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO

CANAL14

12.30 EL RINCÓN DE LA

EMPANADA TV

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

14.30 RECORDANDO

15.30 DE A DOS

16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

17.00 EL CLÁSICO: CENTRAL CORDOBA VS. ARSENAL DE SARANDI

19.00 DALE FERRO

19.30 ARABESC

20.00 LA INITULIDAD DEL CONOCIMIENTO

20.30 PARA TODA MUJER

21.30 VHS

22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

23.00 BÁSQUET FEMENINO: REGATAS vs. ALTE. BROWN

CANAL4

16.00 EXPRESS AMATEUR

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO, BANDA

19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 EXPRESSIONES

23.00 EN PLENITUD

PELÍCULAS

CINEMAX

01.16 GAME OF THRONES 06 EPS 05

02.21 SIN ESCAPE

04.17 HURACÁN

06.08 EL DIARIO DE UNA PRINCESA

08.16 MI ENCUENTRO CONMIGO

10.15 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A FORESHADOWING

10.31 UNA NIÑERA A PRUEBA DE BALAS

12.20 MANOS DE PIEDRA

14.21 EL ENCANTO DE LA BESTIA

16.02 EL DIARIO DE UNA PRINCESA

18.10 UNA NIÑERA A PRUEBA DE BALAS

19.59 EL PROTEGIDO

22.00 EL LOBO DE WALL STREET

TNT

02.03 KUNG-FUSIÓN

03.41 LA CASA DE CERA

05.35 BUZZ - SEASON 7

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

07.03 MI MASCOTA ES UN MONSTRUO

08.58 LOS INCREÍBLES

10.59 TOY STORY 2

12.43 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO AGUAS MISTERIOSAS

15.07 GRANDES HÉROES

16.55 GIGANTES DE ACERO

19.19 STAR WARS. EL DESPERTAR DE LA FUERZA

22.00 HOTEL TRANSYLVANIA 2

23.46 KUNG-FUSIÓN

01.30 EL IMPLACABLE

TCM

04.42 CASADOS CON HIJOS

05.07 CASADOS CON HIJOS

05.32 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.56 LA NIÑERA

07.20 LA NIÑERA

07.43 LA NIÑERA

08.06 LOST

08.51 LOST

09.35 LOST

10.20 LOST

11.04 CASADOS CON HIJOS

11.29 CASADOS CON HIJOS

11.54 CASADOS CON HIJOS

12.19 LA NIÑERA

12.42 LA NIÑERA

13.05 LA NIÑERA

13.29 LOST

14.14 LOST

14.58 EL BUENO DE LA PELÍCULA

16.28 TONTO Y RE-TONTO

18.22 ANALÍZAME

20.12 ANALÍZATE

22.00 MASACRE EN EL BARRIO JAPONES

23.28 CIUDAD EN LLAMAS

SPACE

00.00 DMITRY BIVOL VS JOE SMITH JR

02.00 AGENTES SECRETOS

03.36 TIFÓN. AMENAZA INMINENTE

05.04 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.20 22 MINUTOS

07.49 GREMLINS

09.40 SHANGHAI KID

11.37 EL PODER DEL TALISMAN

13.17 FURIA SALVAJE

14.56 TERRENO SALVAJE

16.50 ASALTO AL CAMIÓN BLINDADO

18.24 FOCUS.

20.20 LA ENTREGA INMEDIATA

A DÓNDE IR

PLAZA AÑORANZAS

(SANTIAGO)

HOY, A LAS 18, SE REALIZARÁ EL FESTIVAL EN BENEFICIO DEL COMEDOR INFANTIL RAYITO DE ESPERANZA. ACTUARÁN TONY ÁNGEL, ALE VÉLIZ, LOS ALFILES, LOS KIJANOS, JORGE DANIEL Y LOS LIBRES, CHICHO BANEGAS, CEBOLLITA IBAÑEZ, KAREN YANETH, RAMIRO EL WACHO, LA NUEVA CUMBIA Y LA BANDA DEL PETISO.

HÉRCULES

(OCHIUZZI 376)

HOY, DE 9 A 14, SEMINARIO INTENSIVO, ACTUACIÓN PARA CINE Y TV, CON MARÍA CECILIA DURÁN.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 367)

+ MARTES 12, DARÁN INICIO LAS CLASES DE ARPA.

+ LUNES 18, COMENZARÁN LAS CLASES DE GUITARRA DESTINADAS A NIÑOS MAYORES DE 10 AÑOS. ES NECESARIO TENER EL INSTRUMENTO.

+ EL 4 DE ABRIL, A LAS 19.30, SUBIRÁ A ESCENA “LA GRANJA Y SUS CANCIONES”, UN ESPECTÁCULOS DESTINADO A LOS NIÑOS.

CINES

SUNSTAR

CAPITANA MARVEL (3D)

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

09/03 14:10 (Cast)16:40 (Cast)19:10

(Cast)21:40 (Cast) 00:10 (Cast)

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGÓN 3 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

09-10/03 14:30 (Cast) 17:00 (Cast)

19:30 (Cast)

MANICOMIO (2D)

TERROR (+16 AÑOS)

09/03 - 22:30 (Subt) 00:30 (Subt)

CAPITANA MARVEL (2D)

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

09/03 13:45 (Cast) 16:15 (Cast) 18:45

(Cast) 21:15 (Subt) 00:00 (Subt)

MIS HUELLAS A CASA (2D)

DRAMA (ATP)

09-10/03 14:30 (Cast) 17:00 (Cast)

MISMA SANGRE (2D)

DRAMA (ATP)

HOY AL 13/03 19:00 (Cast)

GREEN BOOK: UNA

AMISTAD SIN FRONTERAS

(2D)

DRAMA (+ 13 AÑOS)

09/03 21:30(Subt) 00:00 (Subt)

WIFI RALPH (2D)

ANIMACION (ATP)

09-10/03 -14:20 (Cast) 16:40 (Cast)

FELIZ DÍA DE TU MUER TE

2 (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

HOY AL 13/03 19:00 (Subt)

VENGANZA (2D)

ACCION (+ 16 AÑOS)

09/03 - 21:30 (Subt) 00:00 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

CAPITANA MARVEL APTA 13

AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:10-19:00- 21:40-

22:40

CASTELLANO 3D 19:50-

SUBTITULADO 2D 22:40 (SOLO

JUEVES)

MIS HUELLAS A CASA ATP

Con Leyenda

CASTELLANO 2D 20:20 - 22:30

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGÓN ATP

CASTELLANO 2D 16:50

LA GRAN AVENTURA

LEGO2. ATP

CASTELLANO 2D 18:00

VENTA ANTICIPADA

PALAU, LA PELÍCULA

CASTELLANO 04-04-2019 19:30HS

CASTALLENO 06-04-201 17:00HS

CAPITANA MARVEL 07 DE

MARZO 2019

CASTELLANO 2D 22:40-

CASTELLANO 2D 22:40-

(Subtitulada solo Jueves)

CASTELLENO 3D 19:50-