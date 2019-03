“‘Hola, hija’, fue lo primero que le dije cuando la levanté”

Notas Relacionadas

Cada vez más pretensos adoptantes santiagueños se interesan por niños de segunda infancia

10/03/2019 -

María Luján Ramírez y Mariana Tolosa son las madres adoptivas de Lola Victoria, de 7 años. Ocurrió hace 2 años, a partir de "un sueño inmenso" que ambas proyectaron como pareja, hasta que pudieron hacerlo realidad cuando decidieron registrarse para adoptar una hija.

El hilo conductor de este acto de amor para Luján está en su familia: "mi mamá y mi tía fueron adoptadas. Mi madre siempre nos inculcó la idea de poder adoptar", revela "Lula". "He tenido grandes pérdidas en mi vida y una vez, para una fiesta de Año Nuevo, decidí pasar sola esa noche. Lo único que le pedí a Dios esa vez era tener un hijo, sentía que era lo único que me faltaba", comenta, de aquel deseo que latía fuerte dentro suyo.

No pasó mucho tiempo hasta que Luján y Mariana recibieron la noticia que más esperaban. "Cuando sonó el celular y la voz de fondo nos decía que ya estaban dadas las condiciones para adoptar a Lola, se me paralizó el corazón, fue inigualable", revela, de su pequeña cuando en ese entonces tenía 5 años (2017).

"Cuando la vi por primera vez, me faltaba el aire, y lo primero que le dije cuando la levanté fue "Hola, hija", y desde ahí no nos separamos más", cuenta orgullosa del logro.

Fue una tarea silenciosa, de tiempos de espera pero con resultados de encuentro y satisfacción a la vista. "Cuando accedimos a la convocatoria de Lola, fue una alegría enorme. En ningún momento dudé. Siempre dije "es mi hija". Trabajo mucho con personas con discapacidad (como profesora de educación física), y no era algo que me podía frenar, pero sí me preguntaba si podía ser capaz o no de su crianza, más allá de mi trabajo profesional que si bien es más objetivo, en esta situación, entraban los sentimientos de por medio y me preguntaba si podía hacer lo mismo con mi hija", revela.

Integración

Lola tiene parálisis cerebral producto de una hipoxia, que se lo produjo al nacer, y su hermana gemela, Carmen, vive actualmente en Salta, con quien mantiene un vínculo constante. Por la necesaria atención de su salud, la pequeña requirió de la dedicación especial de un equipo interdisciplinario, que le permitió poder caminar y pronunciar sus primeras palabras.

La niña ya fue integrada a una sala de 4 años, y sobre esta experiencia escolar, cuenta Luján que "fue lo mejor que nos pudo pasar en la vida". Hoy Lola concurre al jardín Nº 16 "Trapito", del barrio Almirante Brown de la capital santiagueña. "Desde el primer día, el jardín nos abrió las puertas a pesar de que insistimos en otras instituciones, y por planteos de docentes sobre su discapacidad y objeciones por su edad (tenía 5 años y no podía ser integrada), tuvimos que presentar un recurso de amparo para que sea aceptada en escolaridad común, en una sala de 4, aun teniendo 7 años, valiéndonos de informes médicos que daban cuenta que hoy mi hija, tiene una edad madurativa de una niña de 4 años", contó Luján.

"Jamás dejaría que vulneren los derechos de mi hija, fueron muchos años de andar, hasta que pudimos conseguir un lugar donde ahora ella se siente bien. Hoy, Lola llega al jardín y todos las reciben con alegría. Antes no sabía vincularse con los chicos, por eso apostamos a lograr su integración, y ahora es amiga de chicos de salas de 3 a 5 años que la hacen sentir parte de todo. Lola participa de los actos y se conecta mucho con la música", contó su madre, además de brindarle a su hija actividades de natación, fundamentales para su crecimiento.

La historia de Luján y Mariana es sin dudas una tarea de crianza silenciosa y de luchas que agotan. "No es un camino fácil, pero es lo mejor que nos ha podido pasar en la vida, lo que más agota es la espera, pero se puede, y no hay nada que el amor no pueda modificar", resume Luján.