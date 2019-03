FÚNEBRES | 10 de marzo de 2019

10/03/2019 -

José Luis Buxeda

Segundo Honorio Jiménez

Juan Carlos Carabajal

Lisandro Javier Herrera (Loreto)

Mercedes Avelina Díaz

Cristóbal Timoteo Santillán (La Banda)

Ermelinda Gorostiaga

BITAR, TARRAF (q.e.p.d.) Falleció en el Líbano el 8/3/19|. Abuelo: nunca olvidaré los momentos felices que pasamos juntos en vacaciones en tu casa. Su nieto Yousef.

BITAR, TARRAF (q.e.p.d.) Falleció en el Líbano el 8/3/19|. José Gubaira y Dominga Auat de Gubaira e Hijos: María Eugenia Gubaira, María José y Jorge LLaya y Mariano Gubaira, y nietos part. con profundo dolor su fallec.. Sus restos serán inhumados en su país natal - Libano. Rogamos Oraciones en su memoria.

BITAR, TARRAF (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Anita, Fabiana, Vane P. ; Vane R.; Eugenia B.; Eugenia A. ; Silvia; Eliana, Susana, Vanina y Alejandra acompañan a su querida amiga Lauren y flia en este difícil momento. Te abrazamos a la distancia amiga!. Que brille para el la luz que no tiene fin

BITAR, TARRAF (q.e.p.d.) Falleció en el Líbano el 8/3/19|. Oscar Zorribas y familia participan con dolor el fallecimiento de vecino y acompañan a la familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria

BITAR, TARRAF (q.e.p.d.) Falleció en el Líbano el 8/3/19|. Houda Arja de Zemán, sus hijos Marcia y Martin, Claudia, Sandra y Juan y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BITAR, TARRAF (q.e.p.d.) Falleció en el Líbano el 8/3/19|. Julio Cinquegrani y flia, participa con profundo dolor su fallecimiento.

BITAR, TARRAF (q.e.p.d.) Falleció en el Líbano el 8/3/19 Tus vecinos y amigos: Dr. José Rodolfo Trejo, Lidia Zoraida Pellene y José Rodolfo Trejo Pellene, acompañan a sus seres queridos: esposa e hijos en estos momentos de dolor y ruegan al Altisímo bendiciones en este gran viaje, que hoy nos antecede, camino a la eternidad. Rogamos oraciones por su eterno descanso.

BITAR, TARRAF (q.e.p.d.) Falleció en el Líbano el 8/3/19|. Rulo Mulki y Nena Neme participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos y demás familiares en estos dificiles momentos. Se eleva una oracion en su memoria, rogando por el eterno descanso de su alma.

BITAR, TARRAF (q.e.p.d.) Falleció en el Líbano el 8/3/19|. Dr. Mariano R. Utrera, su esposa Lic. Lida K. de Utrera y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BITAR, TARRAF (q.e.p.d.) Falleció en el Líbano el 8/3/19|. Olga González de Fares, sus hijas Melisa y Ana Gabriela, Iván e Isha participan con profundo dolor el fallecimiento del abuelo de su nieto Yousef Bitar Fares. Acompañamos a su esposa Sania, sus hijos Hizar, Elías, Lorein, Mojaibe, Rauad, nietos y demás familiares. Rogamos oraciones en su memoria.

BITAR, TARRAF (q.e.p.d.) Falleció en el Líbano el 8/3/19|. Armando Elpidio Abdala, su esposa Lidia A. Pérez, hijos Ángel, Vero, Carlitos y Juan José Abdala participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BITAR, TARRAF (q.e.p.d.) Falleció en el Líbano el 8/3/19|. "Que el Señor lo tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para él la luz que no tiene fin". Roberto y familia, César y familia, Irene y familia, José Elías y familia, Marcelo, Carla y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del querido vecino. Elevan oraciones en su memoria.

BITAR, TARRAF (q.e.p.d.) Falleció en el Líbano el 8/3/19|. El Cónsul Honorario de la República Ärabe Siria Dr. Abraham Camilio Brahin, su esposa Dra. Camila Mahmud de Brahim y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su esposa, hijos y demás fliares. Elevan oraciones en su memoria.

BITAR, TARRAF (q.e.p.d.) Falleció en El Líbano el 8/3/19|. Justo Alegre y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Tarraf, que fue a su Líbano natal para no regresar jamás. Que descanse en paz, deseandoles pronta resignación a su esposa, hijos elevando oraciones en su memoria.

BITAR, TARRAF (q.e.p.d.) Falleció en el Líbano el 8/3/19|. En nombre de la HCD de la Sociedad Sirio Libanesa de Santiago del Estero, socios, empleados y concesionarios de nuesta institucion, participamos con profundo pesar el fallecimiento de Dn. Tarraf Bitar, socio y referente de nuestra colectividad, acompañamos a la familia en tan dificil momento, rogando una oración en su memoria.

BITAR, TARRAF (q.e.p.d.) Falleció en el Líbano el 8/3/19|. El padre Gregorio Makantassis y el centro Ortodoxo San Jorge participan el fallecimiento de su hermano en Cristo y colaborador Tarraf Bitar e invitan a participar de la misa que en su memoria se oficiará en la parroquia San Jorge el domingo 10 a las 20 hs para rogar por su eterno descanso.

BITAR, TARRAF (q.e.p.d.) Falleció en el Líbano el 8/3/19|. Sus amigos y vecinos Taman Alegre de Cheein y flia., participan su fallecimiento y acompañan a la flia. en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

BITAR, TARRAF (q.e.p.d.) Falleció en el Líbano el 8/3/19|. Lucho Zanello y flia., acompañan a su esposa e hijos ante la pérdida del Jefe de la familia. Un verdadero caballero, atento, correcto y muy apreciado por todos nosotros. Lamentamos no haber podido acompañarlo en su postrer despedida porque su deceso se ha producido en el lejano Líbano, su tierra natal.

BRATTI DE CORREA, MARTA NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/19|. La promocion 1959 de la escuela Nicolás Avellaneda recuerda a su querida maestra rogando por su eterno descanso en la paz eterna. Elevamos oraciones en su querida memoria.

BUXEDA, JOSÉ LUIS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/19|. Sus hijos: Carolina, Ignacio y Javier Buxeda, su hija Pol.: Verónica y nietos part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 9,30 en el cement. Parque de La Paz. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S.V. ) EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BUXEDA, JOSÉ LUIS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/19|. Su hija Carolina. Andres Aníbal Paz y sus nietos Facundo, Catalina y Emilia Paz Buxeda, lamentan participar la desaparición física del querido Padre y Abuelo. Rogamos por su eterno descanso

BUXEDA, JOSÉ LUIS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/19|. Sus hermanos Ana Maria y Vicente, sus sobrinos Pablo, Diego, Ana Maria y Maria Gabriela, invocan al Padre Celestial lo reciba en su seno. Rogamos por su eterno descanso. Sus restos serán sepultados hoy a las 10 en el cementerio Parque de la Paz.

BUXEDA, JOSÉ LUIS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/19|. Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones ". Su hermana Mele Buxeda, su esposo José Maria Masip, sus hijos Meli, José Maria, Sebastián y Alejandro, sus nietos Joaquín, Gastón, Lourdes, Juan Ignacio, Biel y Lautaro, sus nueras Natalia y Florencia, su Yerno Sebastian, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

BUXEDA, JOSÉ LUIS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/19|. Roque Ronaldo Abutti y su flia participan con pesar el fallecimiento del amigo. Acompañan a sus hermanas e hijos en este triste momento y ruegan oraciones en su querida memoria.

BUXEDA, JOSÉ LUIS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/19|. Edmundo Alberto Gomez, Ana Lía Terzano, Luciana María, Cecilia María y Diego Gomez Terzano participan su fallecimiento y acompañan a su familia con mucho pesar y ruegan oraciones en su memoria.

BUXEDA, JOSÉ LUIS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/19|. El grupo de profesoras jubiladas de Educación Física, acompaña a la colega y amiga Mele y demás familiares en tan profundo dolor por el fallecimientro de su hermano Pepe. Ruegan oraciones en su memoria.

BUXEDA, JOSÉ LUIS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/19|. Tere Prieto, Santos Muratore y sus hijos Constanza, Virginia, Francisco, Josefina y sus respectivas flias. acompañan con dolor el fallecimiento de su amigo Dr. Buxeda, rogando por el descanso de su alma.

BUXEDA, JOSÉ LUIS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/19|. CPN. Juan D. B. Roitman, su esposa Norma Mazzuchini y sus hijos Leonardo y Javier Roitman, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo "Pepe! y ruegan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

BUXEDA, JOSÉ LUIS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/19|. Germán y Adriana Zucal participan su fallecimiento y expresan las condolencias a sus hermanos y demás familiares ante la irreparable pérdida. Rezan por su eterno descanso.

BUXEDA, JOSÉ LUIS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/19|. Que el Señor te reciba en sus brazos y te conceda la felicidad eterna. Dr. Gustavo Hauteberque y flia participan con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo y colega y eleva oraciones en su memoria.

BUXEDA, JOSÉ LUIS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/19|. Alejandro Parnás y Romina Brandán acompañan a su familia en estos momentos de dolor.

BUXEDA, JOSÉ LUIS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/19|. La subcomisión de Rugby del Santiago Lawn Tennis Club participa con profundo dolor su fellecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BUXEDA, JOSÉ LUIS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/19|. Emilio Rached y Luciana Rached acompañan a su familia en estos momentos de dolor.

BUXEDA, JOSÉ LUIS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/19|. Dr. Hugo R. Catella y Mirta Neme, participan con profundo dolor el fallecimiento de su Amigo. Elevan oraciones en su querida memoria.

BUXEDA, JOSÉ LUIS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/19|. Familia Chamorro participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus Amigos en este difícil momento. Ruegan oraciones por la paz de su alma.

BUXEDA, JOSÉ LUIS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/19|. " Descansa en Paz querido Amigo " Anabel Lema, sus hijos Mariné, Marisol, Andres Aníbal, Pedro Aníbal Paz y sus nietos, participan su partida al Reino Celestial y acompañan a su hija Carolina y a sus amados nietos Facundo, Catalina y Emilia Paz Buxeda. Ruegan oraciones en su memoria. .

BUXEDA, JOSÉ LUIS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/19|. Los compañeros y amigos de su hermana Mele, Promoción 1970 del Bachillerato Humanista Moderno, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria

BUXEDA, JOSÉ LUIS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/19|. La Promoción 1970 del Bachilerato Humanista Moderno, participan la partida del hermano de su querida profesora Isabel Buxeda y elevan oraciones al Altísimo por la resignación de su amada familia.

BUXEDA, JOSÉ LUIS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/19|. Con profundo dolor participamos de su fallecimiento; los compañeros y amigos de su hija Carolina; José Pernigotti, Lizandro Billau, Fernanda Cantos, Josefina Abolavich, Mariana Lugones y Cristina Cruz. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

BUXEDA, JOSÉ LUIS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/19|. Mario Ramón Castillo Solá, Mónica Patricia Abate y su hija Josefina, participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BUXEDA, JOSÉ LUIS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/19|. Daniel F. Yocca, su esposa Maria Lucrecia de la Cruz y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido Amigo. Ruegan oraciones en su memoria.

BUXEDA, JOSÉ LUIS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/19|. María Elena y Maria Rosa Hazam y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su Amiga Mele. Condolencias para toda la familia.

BUXEDA, JOSÉ LUIS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/19| Mónica Alvarez y sus hijos Lorena, Roberto, Juan Cruz Vedoya y Richard Aguero, participan con profundo dolor el fallecimiento de su Amigo Pepe. Elevan oraciones en su memoria.

BUXEDA, JOSÉ LUIS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/19|. Mónica Alvarez, participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su gran Amiga Mele Buxeda y flia. Eleva oraciones en su memoria.

BUXEDA, JOSÉ LUIS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/19|. Sarita Lucca y flia., Tiky Abalos y flia., despiden a su vecino con profundo dolor y ruegan oraciones en su querida memoria.

BUXEDA, JOSÉ LUIS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/19|. Nura Victoria M. de Mdalel, sus hijos Dr. Orlando Antonio Mdalel, Maria Cristina Mdalel de Vidal y Luis Angel Mdalel y sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BUXEDA, JOSÉ LUIS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/19|. Juan Caldera, Elsa Danela, sus hijos Juan Pablo, Marcela, Alvaro , Francisco y sus respectivas flias., participan con gran pesar su fallecimiento, Acompañan a su familia en su dolor. Elevan oraciones en su memoria.

BUXEDA, JOSÉ LUIS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/19|. Dr. Miguel Eugenio Zírpolo, su Sra. Marta Blanes y sus hijos Rosa María y Miguel Eugenio participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso trance.

BUXEDA, JOSÉ LUIS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/19|. Susana Josefina Castillo Solá, participa con gran pesar su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

BUXEDA, JOSÉ LUIS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/19|. Sus consuegros Mario Vidal, Cristina Mdalel y sus hijos Mario y Candela, Verónica y Javier, Patricia y Santiago y Cristinita, acompañan a sus hijos en este doloroso momento. Ruegan que en paz descanse.

BUXEDA, JOSÉ LUIS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/19|. José Luis Jensen e Irene Maria Viaña, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a Mele y flia. en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

BUXEDA, JOSÉ LUIS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/19|. Mario A. Vidal, Candela Alvarado y sus hijos Matías y Julieta, acompañan a Didi y a sus hijos Javier, Carolina e Ignacio en este difícil momento.

BUXEDA, JOSÉ LUIS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/19|. Ernesto, Miguel, Nadim, Alberto, Pepi, Mario, Jorge, Omar, Juan Carlos y José, participan con dolor el fallecimiento de su Amigo Pepe Buxeda y ruegan oraciones en su memoria

BUXEDA, JOSÉ LUIS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/19|.Tutty Moreno, Juan Carlos Villarreal, sus hijos y sus respectivas familias, participan con dolor el fallecimiento del querido " Pepe Luis ", Amigo de la infancia y acompañan en esta circunstancia a sus familiares, hijos, hermanos y cuñados, con la certeza que yo gozará de la vida eterna junto a don Vicente y Olguita. Que el Señor lo tenga en su gloria.

BUXEDA, JOSÉ LUIS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/19|. Juan Carlos Villarreal ( hijo ), acompaña a su amigo Nacho y familia en este doloroso trance y ruega oraciones en su querida memoria.

BUXEDA, JOSÉ LUIS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/19|. Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones " Vecinos y amigos del Consorcio Edificio Assul, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento.

BUXEDA, JOSÉ LUIS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/19|. Leda, Mariana, Elisa, Luciana, Belén, Guadalupe, Soledad y Eugenia, participan con profundo dolor el fallecimiento del Padre de nuestros Amigos Javier y Verónica. Ruegan oraciones en su memoria.

BUXEDA, JOSÉ LUIS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/19|. Aida Raffaelli y Azucena Busso, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos en este dificil momento. Ruegan por su descanso en paz.

BUXEDA, JOSÉ LUIS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/19|. Acompañamos a su familia y a nuestra Amiga Carolina en este momento. Cardeña Traine, Emilia Zaim, Gabriela Figueroa y Gabriela Salvatierra. Ruegan oraciones en su memoria.

BUXEDA, JOSÉ LUIS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/19|. Con gran tristeza despedimos al querido Pepe y acompañamos a su hija Carolina y flia., Liliana Lema y sus hijos Alejandra, Maximiliano y Adrian con sus respectivas flias. Ruegan oraciones en su memoria.

BUXEDA, JOSÉ LUIS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/19|. María Belén Giuliano y Mariano Leiva, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amiga Carolina. Elevan oraciones en su memoria.

BUXEDA, JOSÉ LUIS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/19|. Anita Parra y Roberto Merino, participan con profundo dolor el fallecimiento del Papá de su Amiga Carolina. Elevan oraciones en su memoria.

BUXEDA, JOSÉ LUIS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/19|. Marcela Giribaldi y Fernando Berraondo, participan con profundo dolor el fallecimiento del Papá de su amiga Carolina. Elevan oraciones en su memoria.

BUXEDA, JOSÉ LUIS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/19|. Fernanda Rodríguez, Jorge Alvarez y sus hijos, participan con dolor el fallecimiento del padre de sus amigos Javi, Caro y Nacho. Elevan oraciones en su memoria.

BUXEDA, JOSÉ LUIS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/19|. Elvira Milki y Luis Ignacio Bau, participan con dolor el fallecimiento del papá de Carolina, Javier y Nacho. Elevan oraciones en su memoria.

BUXEDA, JOSÉ LUIS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/19|. Patricia Vidal, Santiago Volta y Augusto, participan con profundo dolor el fallecimiento de Pepe y acompañan a su flia. en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

BUXEDA, JOSÉ LUIS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/19|. Adriana, Anita, Belen, Cecilia, Fernanda, Dolores, Irene, Elvira, Luciana A., Luciana G., Luciana H., Chechu, Marcela, Maria José, Natalia, Olguita, Rosa, Raquel, Valentina, Veronica, Victoria y sus respectivas familias, participan con dolor el fallecimiento del papá de su amiga Carolina y elevan oraciones en su memoria.

BUXEDA, JOSÉ LUIS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/19|. Silvia Abalovich, sus hijos María Fernanda, Roberto, María Josefina, Marcos y Juan Ferreira Lesye e hijos políticos Luis Cantizano, Franco Parisini, María Elena Fanjul, Constanza Dacunda y nietos participan el fallecimiento de Pepe y acompañan a la flia. en tan difícil momento.

BUXEDA, JOSÉ LUIS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/19|. Marcos Ferreira Lesyé participa con gran dolor el fallecimiento del papá de su entrañable amigo Javi y lo acompaña a él y demás flia. con mucho cariño, elevando oraciones en su memoria.

CARABAJAL, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/19|. Su esposa Ramirez Esther, hijos Marcela, Jose Maria, Federico, Agustina, Juan Ramon, Yesica, Giorgia, Hilda, h. Politicos, nietos y demás familiares. Sus restos Seran inhumados Hoy 16 hs en el Cementerio Santa María COB. HAMBURGO COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A SERVICIO RELIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL 4219787

DÍAZ, MERCEDES AVELINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/19|. Su hija Paola, sus nietos Jose, Mauro, Virginia y German, hnas. Tere y Ana y demás famil. partic. su fallec. Sus restos serán inhum. 9 hs cem. El Descanso. Casa de duelo Roca (N) 418. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

FALCONE, TOMÁS SANTIAGO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/19|. Dr. Abraham Camilo Brahim, Dra. Camila Mahmud de Brahim y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de su colega y amigo. Acompañan en estos momentos dificiles a su esposa, hijos y demás fliares. Elevan oraciones en su memoria.

FIGUEROA, ELBA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/19|. Los compañeros de SEVINASE Vialidad Nacional de su hija Gaby, acompañan a toda la familia en tan dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

FIGUEROA, ELBA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/19|. Los compañeros de Administración Vialidad Nacional: Eugenia, Natalí, Blanca, Paola, Marcelo, Ramiro, Felipe, Belen, Majo, Doris, Gaby y Ana acompañan a sus hijas Gaby y Fany en este dificil momento y piden a Dios les dé fuerzas y resignacion.

GIMÉNEZ VDA. DE FERREYRA, LIDIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Mariana, Roberto, Juan Manuel y Carmencita Eberlé participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos Mario y Julia en estos tristes momentos.

GOROSTIAGA, ERMELINDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/19|. Sus hijos Julio, Alicia y Carmen, hijos politicos, hermanos, nietos y bisnietos. Sus restos serán inhumados en el cementeriod e Los Flores a las 11 hs. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia. Servicio realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

JIMÉNEZ, SEGUNDO HONORIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/19|. Sus hijos: Fernando, Mercedes, Daniel, Mónica, Marcelo, Walter y Omar, hijos Pol. y nietos part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 11 en el cement. de San Marcos. Casa de duelo: Calle 10 No 215 Bo Borges. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LLAPUR, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Su sobrino Ricardo Miguel Llapur (h) y María Martha Coronel Gallardo participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Su tía Dora Jorge de Marhe, su prima Dora Alicia Marhe, sus hijos Eduardo, Carlos, Gabriel y sus respectivas familias participan su fallecimiento.

LLAPUR, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Su tía Graciela Rojas Acosta de Jorge participa su fallecimiento y eleva oraciones en su querida memoria.

LLAPUR, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Sus primos Liliana Chara, Miguel Barchini y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Su prima Claudia Jorge participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

LLAPUR, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Su prima Alicia Chara, su hijo Guillermo Speciale, Silvina Speciale y familia participan con inmenso dolor su partida. Ruegan oraciones a su querida memoria.

LLAPUR, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Teresa Graciela Peralta y sus hijos Raúl Omar Segura y flia; Dra. Rita Graciela Segura y flia; y Ricardo Miguel Llapur (h) y flia participan con profundo dolor su fallecimiento..Ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Personal de Casa Miguelito: Alejandro Achaval y Eduardo Sosa participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LLAPUR, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Luis R. Marhe, Luisa E. Santillán, sus hijos Ricardo, Virginia, Cecilia y Lázaro Piccardi participan su fallecimiento.

LLAPUR, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Su amigo Osvaldo Atenor, nos dejas tu recuerdo de una señora con mayúscula de las de antes una época que se fue, honesta, buena, educadora, madre ejemplar, brindaste lo mejor de ti. Compartí hermosos momentos contigo, que estarán en mi memoria, hasta que el Señor nos permita encontrarnos apreciada María Esther.

LLAPUR, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Claudia Zemán participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

LLAPUR, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Su ahijada Silvina Speciale, Mario Tenaglia y sus hijos participan con profundo dolor su partida al Reino Celestial. Ruegan oraciones en su memoria

LLAPUR, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Hugo Mulki y Hector Raul Mulki participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo, hermanos y demás familiares en estos tristes momentos. Se eleva una plegaria en su memoria.

LLAPUR, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. José Eduardo Giribaldi, su esposa María Josefina Montenegro de Giribaldi y su hijo Javier Agustín participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LLAPUR, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Zuni Assis de Retamosa y Luis Edgardo Assis participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida prima María Esther y elevan oraciones por su eterno descanso y piden fortaleza para su familia.

LLAPUR, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Juan Carlos Marhe, Sandra Pericás de Marhe y flia participan su fallecimiento

LLAPUR, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Dora Jorge de Marhe, Dorita Marhe participan su fallecimiento.

LLAPUR, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Guillermo Azar y familia acompañan a Ricardo Miguel Llapur en tan doloroso momento.

LLAPUR, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Arq. José Uriondo y flia., Acompañan con profundo pesar el deceso de la hermana de sus queridos Amigos, Bochin y Chichí. Ruegan oraciones en su memoria..

USARDI, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/19|. Pocha de Canosa e hijos acompañan a su sobrina Marianella y flia, en estos momentos de tanto dolor por la pérdida de su querido padre. Que el Señor le de pronta resignación. Ruegan oraciones en su memoria.

VALDEZ DE GALLO, ESTELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/19|. Mercedes y Mguel More, Maria Toty Montes y José Alessandrini acompañamos a la querida amiga Liz y familia por tan irreparable pérdida. Se ruega una oración en su memoria.

SANTILLÁN, CRISTÓBAL TIMOTEO (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/19|. Sus hijos Fredy, Liliana, Beto, Taty, Susana, Marta. h. pol. Nancy, Roberto, Patricia, Gringo, Tito, nietos, bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 11 hs en el cementerio La Miasericordia. Casa de duelo San Luis (N) 230 (LB). Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

SANTILLÁN, CRISTÓBAL TIMOTEO (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/19|. Sus hijos Fredy, Beto, Tati, Lili, Susana y Marta, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos son velados en San Luis 230 (N) La Banda y seran sepultados hoy a las 11 en el cementerio La Misericordia.

SANTILLÁN, CRISTÓBAL TIMOTEO (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/19|. Su hija Tati, Gringo y tus nietos Alejandra, Vero, Angie y familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

SANTILLÁN, CRISTÓBAL TIMOTEO (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/19|. Su hijo Beto, Patricia Dominguez, Luciana y Damian, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

SANTILLÁN, CRISTÓBAL TIMOTEO (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/19|. Sus hermanos Tita y Orlando, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por la paz de su alma.

SANTILLÁN, CRISTÓBAL TIMOTEO (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/19|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Los compañeros de su hijo Fredy Santillán de la Asociación Sindical de Empleados Judiciales: Luis Lobo, Cristina Infante, Manuel González, Magdalena Purulla, Karina Rodríguez, Viviana López, Walter Reuter, Sergio Sanchez, Eli Vildoza, Atilio Gramajo, Claudia Achával, Claudia Vivas y Juan Carlos Herrera participan con dlor su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento.

SANTILLÁN, CRISTÓBAL TIMOTEO (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/19|. Respetuoso, humilde, alegre y servicial, te fuiste dejando un profundo dolor en los que te quisimos. Siempre te recordaremos con mucho cariño Padri. Tu ahijada nieta Veronica Pereyra, esposo Alejandro y Bisnieto Gabriel participan tu partida y ruegan oraciones por tu eterno descanso.

CASTILLO BARROS DE CHANTA, LIDIA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/19|. Compañeros de la promoción 1980 de la escuela Normal Superior República del Ecuador, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su ex compañero Llamil. Ruegan oraciones en su memoria y acompañan a la familia en este momento de dolor. Frías.

GONZÁLEZ, FERNANDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/19|. Los profesores de patín artístico Yanina y Enrique, padres y alumnos de la escuela Skdring Dreams, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan acompañan a su hija Mía y toda su familia, en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

GONZÁLEZ, FERNANDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/19|. La comunidad educativa de la escuela N° 17 Félix Frías participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de Mía y Lucas, alumnos de esta institución. Ruegan oraciones en su memoria y acompañan a la familia en este momento de dolor. Frías.

HERRERA, LISANDRO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/19|. Sus hijos, Alberto, Mercedes, Rossi, Pocho, Maria Alejandra, Paola, Gimena. H Politicos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos Seran inhumados Hoy 11 hs en el Cementerio Cristo Rey ( Loreto). COB. SERVICIOS SOCIALES AMPARO. S. R. L . SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Señor recíbela en tus brazos y brille para ella la luz que n o tiene fin. Claudio Aguilar, Noemi Silva, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. La Agrupación Trabajando por un Futuro participa con profundo dolor su fallecimiento y ruiega una oracion en su memoria.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Acompañan a su hermano Dr Angel Nicolai , MCPS ,Dr Oscar Ledesma Patiño , Dra Montoto de Rogel , Ricardo Torres , Cristina Coria, Cacho Jorge, Geogina Avila, Omar Jaime, Cristina Ferreyra y demas compañeros.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Intendente de la ciudad de Fernández Dr. Víctor Rodolfo Araujo participa con dolor el fallecimiento de la hermana del Ministro de Desarrollo Social Dr. Ángel Hugo Niccolai

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Sr. Diego Diaz, comisionado de Antaje participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana del Ministro de Desarrollo Social. Angel Niccolari.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Arq. Toscano y familia participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Daniel Jimenez y familia participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Dr. Juan C. Elean y flia., Eduardo A. Elean y flia., Miguel A.Elean y flia., Oscar A. Elean y flia., participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones a su memoria.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Cristian Oliva y familia participan con profunda tristeza el fallecimiento de Sonia Niccolai y acompaña a su amigo Viruta, a su hermano Kuki y demás familiares en estos momentos de dolor.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Marcelo Eduardo Soriano y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su colega y compañero de trabajo Dr. Walter Alberto Niccolai. Elevan plegarias por su eterno descanso.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. "María Madre Misericordiosa, guía a Sonia al Reino Celestial con el mismo amor con que recibiste tu maternidad sagrada, para compartir la presencia y gloria de nuestro Señor Jesucristo". Irene Gómez, sus hijos Dra. Verónica Aranda e Ing. Roberto Carlos Aranda acompañan en este momento de dolor al querido Dr. Ángel Niccolai y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Graciela Galván y Magalí Eljall participan con profundo dolor el fallecimiento de su amiga Sonia y acompañan a su hermano Ángel Hugo Niccolai en tan doloroso momento y ruegan oraciones en su querida memoria.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Agrupaciones Todos Unidos de los barrios Contreras Viejo, Mariano Moreno, Borges, Vinalar y Alte. Brown, Graciela, Magalí, Marta, Celeste, Victoria, César, Alicia, Aída, Marta G. y otros, participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana del ministro de Desarrollo Social, Dr. Ángel Hugo Niccolai y acompañan a la flia. en tan doloroso momento.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Juan Manuel Suffloni y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan al Sr. ministro Dr. Hugo Niccolai. Ruegan oraciones en su memoria.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Camilo Zaiek, Norma Maza de Zaiek, sus hijos Antonio, Enrique, Martin, Bettina y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su amigo Dr. Angel Hugo en estos momentos de dolor haciendo llegar su sentido pésame a toda su familia.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. El Dr. José Luís Krede, participa con propfundo dolor su fallecimiento y acompaña a la familia en este momento de hondo pesar. Eleva una oración en su memoria. Frías.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (NEGRITA) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. "Señor ya está ante Ti, recíbela en el reino de los bienaventurados". José Eduardo Gómez, Perla Valle de Gómez participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su amigo y correligionario Dr. Angel Hugo Niccolai y demás familiares. Ruegan oraciones en su querida memoria. Villa La Punta, dpto Choya.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Alfredo Daniel Pérez Gallardo y familia participa su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Elegiste el mejor día para desplegar tus alas. Siempre te recordaré. Isabel Tarchini, su hijo Francisco Corona Tarchini, participa con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.Elegiste el mejor día para desplegar tus alas. Siempre te recordaré. Isabel Tarchini, su hijo Francisco Corona Tarchini, participa con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Carlos Olivera, Liliana Mendoza, sus hijos Carlos y Eugenia, Eleonora y Pablo, Santiago y Valeria, Lucia y Conrado y Facundo Olivera, participan con dolor el fallecimiento de la hermana de sus amigos Viruta y Angela. Ruegan oraciones en su memoria.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Ing. Carlos E. Brescia, participa el fallecimiento de la hermana de su amigo Angel Hugo Niccolai. Ruega oraciones en su memoria.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. El cónsul Honorario de la República Árabe Siria Dr. Abraham Camilo Brahin, su esposa Dra. Camila Mahmud de Brahim, participan con dolor el fallecimiento de la hermana del Dr. Angel Niccolai. Elevan oraciones en su memoria.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. El partido Unión Cívica Itinerante hace llegar sus condolencias, al apoderado político, Dr. Ángel Niccolai por el fallecimiento de su hermana.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Boni Islas y familia, Walter Islas y familia acompañan en tan dificil momento al Dr. Niccolai y ruegan oraciones por el eterno descanso del alma de su hermana.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. La Junta de Calificaciones y Clasificaciones de Nivel Secundario participa con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Lelita Bosque y familia acompañan en este doloroso momento a toda su familia. Descansa en paz, "Negrita".

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Lelia de Bosque participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este doloroso momento, ruega oraciones en su memoria.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Rene Rolando Ibarra y familia participa con profundo dolor el fallecimiento de su correligionaria y acompañan al ministro Dr. Angel Niccolai y demás familiares para superar este dificil trance. Ruegan una oracion en su memoria.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. La Diputada Nacional Norma Abdala de Matarazzo participa con dolor su fallecimiento.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Osvaldo Trógolo e Irma Bravo, participan don dolor su fallecimiento y acompañan a su hermano Dr. Ángel Niccolai en tal difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Ricardo Lino Rubio y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Arq. Patricia Legname participa con pesar el fallecimiento de la apreciada Negrita y acompaña a su hermano Viruta y flia. en esta irreparable pérdida.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Rodolfo Legname participa su fallecimiento y acompaña a su hermano Viruta en tan dolorosa pérdida.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Ing. Russo José Daniel, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su flia. en este difícil momento. Ruega oraciones en su memoria.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Familia Russo; Sr. Russo Cesar Edmundo., Sra. Sosa de Russo Antolina del Transito, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su flia. en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. La familia Zanello, lamenta la pedida de la apreciada Negrita y acompañan al Dr. Angel Niccolai en estos momentos de gran pesar. Que su alma descanse en la paz del Señor.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Enrique Sarquiz participa con dolor el fallecimiento de la hermana del Sr. ministro Dr. Ángel Hugo Niccolai y ruega oraciones en su memoria.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Dra. Maria Cecilia Pinto y compañeros de trabajo en la oficina Banda del Dr. Walter Niccolai, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|.El Doctor José Luis Artaza y familia participa con profundo dolor su fallecimiento.

CARABAJAL SALAZAR, WALTER OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Si hay amor, no hay muerte. Vives en nuestros corazones. Gracias por tanto amor. Al cumplirse un año de su fallecimiento, su familia invita a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en Pquia. de Sumampa.

VILLARROEL DE CHARY, IRMA CONSOLACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/19|. "No llores si me amas... si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo... enjuga tu llanto y no llores si me amas". Sus hijas Claudia y Cecilia invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en Pquia. San José del Bº Belgrano, al cumplirse un año de su fallecimiento.

ROJAS, JUAN CARLOS (Yiyo) (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/15|. Felices los compasivos porque obtendran misericordia ''Felices los de corazon limpio, porque ellos veran a Dios'' (MT.5,7_8). Hoy mi Amor, estas cumpliendo cuatros años que estas en los brazos del Señor. Te recordamos todos los dias . Las enseñanzas, que nos dejaste con tu ejemplo de vida. Tenemos la esperanza y confianza que Dios nuestro Padre, te tiene en un lugar donde Reina la paz y el amor. Cuanto nos amaba y siempre tenias una palabra de aliento, para darnos. Te amamos y estás en cada uno de nuestros corazones Tu esposa: Ester Bellido , tus hijos Gustavo , Carlitos , Martin con sus respectivas flias. Invitan a la Santa Misa el dias Miercoles 13/03/19 hs 20:30 en la parroquia Santiago Apostol, para pedir por tu eterno descanso. '' Siempre estaras en nuestros Corazones'''.

PAEZ LAZO, NATALIA LORENA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/18|. La muerte arrebató tu vida en el momento que menos esperábamos, nos dejaste un dolor inmenso, nuestra esperanza es que algún día nos volvamos a encontrar. Tus padres Elena y Carlos, tu hermano Carlitos, hija Valentina, tías: Nena, Marilí, Iris, Rubén; tus primas Valeria, Mariela, Betiana, Soledad, Martín y Aldana, al cumplirse un año de su partida invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la parroquia Inmaculada Concepción. Frías.

RÍOS, ROQUE LIDORO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/18|. Su esposa, sus hijos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 9 hs en iglesia Nstra. Sra. de Loreto y a las 20 hs en Pquia. Maria Auxiliadora Bº Los Inmigrantes (Sgo), al recordarse cuatro meses de su partida. Elevan oraciones en su memoria.

ÁLVAREZ, FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/06|. A los 13 años de tu partida, en el alma permanecen el amor y los recuerdos que tenemos en nuestros corazones.Tu esposa Olga D'Onofrio, tus hijos Eduardo, Analia y Ricardo; hijos politicos y nietos.

ESPECHE DE HINTERMEISTER, ADELVINA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/18|. Hoy se cumple un año de que Dios te llevó a su lado. Ya no estás entre nosotros pero sigues estando con nosotros. Tu esposo, hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos. Frías.