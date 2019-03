Empiezan juicios orales a Boudou, Jaime y al cuñado de Julio De Vido

10/03/2019 -

Los tribunales de Comodoro Py serán durante esta semana que inicia, el escenario de importante juicios orales a funcionarios del gobierno anterior.

Los protagonistas son el ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou, el ex secretario de Transporte de la Nación Ricardo Jaime, y Claudio Minnicelli, cuñado del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido.

Los tres están presos y acusados en distintos casos de corrupción. Los juicios comenzarán mañana, martes y jueves, estarán a cargo de distintos tribunales orales y se prevé, en principio, que en todos haya veredicto en los próximos meses.

El ex vicepresidente será juzgado desde el martes a las 12 por dos casos. Uno es el de los papeles falsos del formulario 08 de un auto Honda. Y el segundo es por la presunta compra irregular de 19 vehículos de alta gama para la flota del Ministerio de Economía de la Nación.