10/03/2019 -

El director Ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso, aportó una visión particular en el contexto de los reclamos de igualdad de género, al señalar que las "propias mujeres pedirán igualar la edad de jubilación con los hombres".

Así se manifestó en una entrevista con Clarín, cuando se le consultó si en algún momento se legislará que todas las personas se jubilen a la misma edad.

"Creo que la igualación en la edad jubilatoria la van a terminar pidiendo las propias mujeres, no va a ser una imposición. Hay algunas ideas y sectores solicitando esa igualdad, pero yo creo que eso va a ir creciendo como un reclamo directamente de las mujeres. La opcionalidad lo demuestra. Hoy las mujeres se pueden jubilar a partir de los 60, pero si quieren pueden estirar su vida laboral hasta los 65 y los varones hasta los 70. Y la realidad nos indica que la edad promedio a la que se jubilan las mujeres está entre los 63 y los 64", argumentó.

"Por eso, me parece que el reclamo o la posibilidad de que se puedan jubilar a los 70 se dará naturalmente. Me parece legítimo pedir que obligaciones y derechos sean más parecidos a los de los hombres. Desde ya, me gustaría que tuvieran iguales derechos y obligaciones en todos los ámbitos", completó.