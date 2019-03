Biglia volvió y marcó un lindo gol para el Milan

10/03/2019 -

El volante argentino Lucas Biglia abrió el camino con un gol en la victoria de su equipo, Milan, sobre Chievo Verona por 2 a 1, en partido de la fecha 27 de la liga italiana de fútbol.

El ex mediocampista del seleccionado argentino marcó a los 31m del primer tiempo, el finlandés Perparim Heteraj marcó a los 41m el empate transitorio para Chievo Verona (Mateo Burruchaga fue suplente), y el polaco Krzysztof Piatek le dio la victoria a Milan, que también tuvo a Mateo Mussacchio.

En el otro encuentro de ayer, Parma le ganó de local por 1 a 0 a Genoa, que tuvo a Cristian Romero de titular y el ingreso de Esteban Rolón.

Resumen. Viernes: Juventus 4 - Udinese 1. Ayer: Parma 1 - Genoa 0, Chievo Verona 1 - Milan 2. Hoy: Bologna vs. Cagliari, Frosinone-Torino, Inter vs. SPAL 2013, Sampdoria vs. Atalanta, Sassuolo vs. Napoli, Fiorentina vs. Lazio. Lunes: Roma- Empoli.