Messi, otra vez decisivo

Barcelona, con un gol de penal del crack rosarino Lionel Messi, superó ayer de local a Rayo Vallecano por 3 a 1, en partido de la fecha 27 de la liga española de fútbol de primera división, y mantuvo la distancia en lo más alto de la tabla. Messi anotó a los 5m del segundo tiempo; los otros tantos del "Barsa" fueron de Gerard Piqué (39m PT) y el uruguayo Luis Suárez (36m ST). Raúl de Tomás, a los 24m PT, había puesto en ventaja al Rayo, en el que el santiagueño Oscar Trejo y Franco Di Santo no salieron del banco de suplentes.

Con el triunfo, el equipo catalán llegó a los 63 puntos y conservó la ventaja de siete sobre Atlético de Madrid, dirigido por el argentino Diego Simeone, que a primera hora había superado en su estadio a Leganés por 1 a 0.

El "Colchonero" logró el tanto de la victoria a través de Saúl Ñíguez a los 5 minutos del segundo tiempo, luego de recoger un rebote de un penal que ejecutó y se lo atajó el arquero ucraniano Andriy Lunin.

En el equipo del "Cholo" Simeone jugó el argentino Ángel Correa (ex San Lorenzo), mientras que en el Leganés ingresó en el segundo tiempo su compatriota Guido Carrillo (ex Estudiantes de La Plata).

Tanto Barcelona como Atlético de Madrid tendrán en la semana compromisos de Champions: por la revancha de octavos, los de Messi recibirán el miércoles a Lyon de Francia (0 a 0 en la ida); y los del "Cholo" Simeone, con la ventaja del 2 a 0 de la ida, visitarán en Italia a la Juventus de Paulo Dybala.

En otro partido de este sábado por la fecha 27 de la liga española, Alavés y Eibar igualaron 1 a 1 en un clásico vasco. El Alavés, que tuvo al argentino Jonathan Calleri (ex All Boys y Boca), anotó a través del japonés Takashi Inui, mientras que el Eibar, que contó con Gonzalo Escalante (ex Boca), marcó a través del catalán Marc Cardona. Finalmente Getafe, la revelación del certamen y con el arquero ex River Leandro Chichizola desde el inicio, se impuso de local por 2 a 1 a Huesca (Damián Musto y Ezequiel Ávila titulares).

Para hoy

Hoy jugarán:

Celta de Vigo-Betis, Girona vs. Valencia, Levante vs. Villarreal, Sevilla vs. Real Sociedad y Valladolid vs. Real Madrid.

Principales posiciones de la Liga Española de Fútbol:

Barcelona 63, Atlético de Madrid 56, Real Madrid 48, Getafe 45, Alavés 41, Sevilla 37, Valencia y Betis 36.