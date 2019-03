La jornada de hoy puede ser determinante de cara a la resolución

Fotos EXPECTATIVAS. Esta tarde presentará varias atracciones.

10/03/2019 -

Esta tarde, cuando se dispute la séptima fecha del Torneo Regional Federal Amateur, habrá un panorama mucho más claro de cara al desenlace de la fase regular.

El programa de esta tarde para la región centro es el siguiente: 17, Asociación Deportiva Malbrán vs. Sportivo Fernández (árbitro: Leandro Filipi Suárez, de Las Termas); 17.10, Los Dorados de Las Termas vs. Vélez Sarsfield de San Ramón (Guido Medina, de Alijilán); 17.30, Unión Santiago vs. Sportivo Comercio de Campo Gallo (Rubén Falcón, de Catamarca), Central Argentino de La Banda vs. Sportivo Tintina (Carlos Díaz, de Alijilán), Comercio vs. Deportivo Social Bañado de Ovanta (Esteban Banegas, de Las Termas); 17.45, Independiente de Fernández vs. Sarmiento de La Banda (Willimas Abdala) y Central Córdoba de Frías vs. Güemes (José Castaño Silva, de Catamarca).

Tendrán fecha libre los equipos de Manuel Belgrano de Nueva Esperanza (zona 1) e Instituto Deportivo Santiago (zona 3).

Por la zona 1, el líder Vélez (10 puntos) buscará consolidarse en la cima cuando visite al colista Los Dorados (4), a quien ya goleó por 4 a 1 cuando se enfrentaron en la primera rueda en San Ramón. El equipo de Germán Montenegro atraviesa una buena racha (cuatro partidos sin perder, con tres triunfos y un empate) y buscará extenderla. Por su parte, Unión Santiago (5) intentará aprovechar la fecha libre de Belgrano para quedar como escolta, en caso de derrotar a Sportivo Comercio (4).

Por la zona 2, el líder Independiente (14) se presentará en casa en busca de un nuevo triunfo. Pero enfrente estará Sarmiento (9) que viene motivado tras ganar el clásico y busca meterse en zona de clasificación. El escolta Central Argentino (13) irá por la recuperación en su reducto ante Sportivo Tintina (4). En tanto, Sportivo Fernández (10), buscará mantenerse en zona de clasificación ante el débil Malbrán (0).

Por la zona 3, el cómodo puntero Güemes (13) buscará dar otro paso firme hacia la siguiente fase cuando visite a su escolta Central Córdoba (6). Comercio (3) buscará salir del fondo cuando reciba a Social Bañado de Ovanta (5).