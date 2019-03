Aleandro: "No tenemos diferencia con el hombre, salvo la lógica"

-

La reconocida actriz argentina Norma Aleandro declaró que la única diferencia que existe entre los hombres y las mujeres es "la lógica", haciendo referencia al físico. Pese a no saber si se puede definir como feminista, debido al gran espectro de la palabra, la artista de 82 años está segura de que ya llegó la hora de "luchar por la igualdad" de género y darle un reconocimiento a la mujer, la cual, a su parecer, ha estado "totalmente olvidada".

"Cuando parecía que sí, como podría ser cuando ya pudimos votar, y parecía que ya se habían abierto las puertas, se volvieron a cerrar", declaró a EFE. Señaló que le gusta que a esta lucha también se hayan unido los hombres. Para Aleandro, los movimientos que se están dando ahora son clave para, poco a poco, recordar que todo el mundo es un ser humano. "No tenemos diferencia con el hombre, salvo la lógica (el físico), y nos merecemos lo que nos merecemos cada una, claro, no todas nos mereceremos lo mismo", resaltó.

Aleandro apuntó que en su gremio no se nota tanto esa franja entre los dos géneros, pues hay una paridad de personajes. No obstante, la escritora sí que destacó que hay un afán por que las actrices siempre estén "monas" y "adorables", exigencias que no se llevan muy bien con la edad. "En general yo veo compañeras que merecerían estar en otro lugar y han perdido mucho trabajo a través de los años", indicó.

El teatro no es lo único que la galardonada artista tiene entre manos, también está trabajando en una película bajo la batuta de ‘una gran directora brasileña’ -de la cual no puede adelantar nada más- y está creando un portal digital, "Norma en la nube", donde la gente podrá escuchar sus cuentos y poemas.

La escritura es otro de sus focos, ya que está creando "obras cortísimas" -de unos diez o quince minutos- para el Teatro Bombón de Buenos Aires.