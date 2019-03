Marcos Peña: "Sería una derrota de los argentinos que gane Cristina Kirchner"

Hoy 08:02 -

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo que está "convencido" de que Mauricio Macri va a ser reelegido y que "hay que aprender a vivir" con la volatilidad del dólar.

El ministro coordinador dijo que está "convencido de que Mauricio Macri va a ganar la reelección" y que "sería una derrota de los argentinos que gane Cristina Kirchner, pero eso no va a pasar".

En relación a la volatilidad del dólar, que la semana pasada llegó a cotizar por encima de los $ 43, indicó que "hay que aprender a vivir con un tipo de cambio flotante".

El hombre clave de Macri en el Gobierno dijo en relación al panorama electoral que hay tres perfiles en la sociedad. Uno que "sigue adhiriendo al kirchnerismo y que ve todo lo que ha pasado como un retroceso", otro que "siente que, más allá de las dificultades" el Gobierno "honra los valores del cambio" y un tercero que "tiene más dudas y más peso en la cuestión de su metro cuadrado y su bolsillo".

Sobre la potencial candidatura de una "tercera alternativa" como la del exministro de Economía Roberto Lavagna, dijo que desconoce "qué representa" y se excusó de opinar sobre "algo que no ocurrió todavía", ya que el economista todavía no confirmó su postulación al Ejecutivo. "Esta elección depende de nosotros, no de los candidatos que pueda presentar la oposición", afirmó.