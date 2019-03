CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 11 de marzo de 2019

11/03/2019 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.30 MI VIDA ERES TÚ

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 MI VIDA ERES TÚ (CONTINUACIÓN)

23.30 CAMPANAS EN LA NOCHE

00.30 VERDADES SECRETAS

01.00 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

167.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES





TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 LA TARDE ES UN FESTIVAL

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 FESTIVAL DE COCINEROS





CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE





EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR





CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 RUIDO DE MOTORES

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN )

15.00 EL CLÁSICO: MITRE VS. NUEVA CHICAGO

17.00 IRONSPORT

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO: REGATAS VS. ALTE. BROWN

20.00 CULTURAR TV

21.00 ARABESC

21.45 BÁSQUET POR CANAL 14:

OLÍMPICO VS. LA UNIÓN (VIVO)

24.00 VIVIR SANTIAGO





CANAL4

12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

13.00 SEGURIDAD VIAL

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO, BANDA

19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 EXPRESSIONES





PELÍCULAS

CINEMAX

08.08 EL AMO DE CASA

10.00 NANCY DREW Y EL MISTERIO DE HOLLYWOOD

11.53 GAME OF THRONES. ICE AND FIRE. A FORESHADOWING

12.10 SÚPER ESCUELA DE HÉROES

13.58 NICK Y NORAH. UNA NOCHE DE MÚSICA Y AMOR

15.42 UN DIOS SALVAJE

17.15 HULK

20.13 SON COMO NIÑOS

22.00 BANSHEE - T. 4 - EP. 4 – INNOCENT MIGHT BE A BIT OF A STRETCH

23.00 BANSHEE - T. 4 - EP. 5 - A LITTLE LATE TO GROW A PAIR





TNT

08.23 TOY STORY 2

10.06 BRIDGET JONES, AL BORDE DE LA RAZÓN

12.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE - EP. 46 - CAPÍTULO 46

13.00 6 GRANDES HÉROES

14.51 UNA PAREJA EXPLOSIVA

16.37 STAR WARS. EL DESPERTAR DE LA FUERZA

19.14 HOTEL TRANSYLVANIA 2

21.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE - EP. 46 - CAPÍTULO 46

22.00 JACK Y JILL

23.47 EL IMPLACABLE





SPACE

07.07 AL-TOO-BI. RITEON TOO BEISEU

08.40 CINTA ROJA

10.26 FURIA SALVAJE

12.00 TERRENO SALVAJE

13.54 ROBIN HOOD

16.28 EL CAZARRECOMPENSAS

18.28 LA ENTREGA INMEDIATA

20.07 DIFÍCIL DE MATAR

22.00 EL REDENTOR

23.52 TARDE DE PERROS

CINECANAL

11.00 LA ENVIDIA MATA

12.05 MI ABUELA ES UN PELIGRO 2

14.00 SÚPER 8

16.00 LA VIGILANTE DEL FUTURO. GHOST IN THE SHELL

18.10 THOR

20.20 EL PLANETA DE LOS SIMIOS. LA GUERRA

22.00 TRANSFORMERS

TCM

11.10 CASADOS CON HIJOS - T. 3 - EP. 16

11.35 CASADOS CON HIJOS - T. 3 - EP. 17

12.00 CASADOS CON HIJOS - T. 3 - EP. 18

12.25 LA NIÑERA - T. 4 - EP. 1

12.49 LA NIÑERA - T. 4 - EP. 2

13.12 LA NIÑERA - T. 4 - EP. 3

13.35 LOST - T. 1 - EP. 18

14.20 LOST - T. 1 - EP. 19

15.04 CASADOS CON HIJOS - T. 3 - EP. 16

15.29 CASADOS CON HIJOS - T. 3 - EP. 17

15.54 CASADOS CON HIJOS - T. 3 - EP. 18

16.19 ANALÍZAME

18.03 ANALÍZATE

19.59 TERRENO SALVAJE

22.00 CIUDAD EN LLAMAS

23.52 JEEPERS CREEPERS. EL TERROR EXISTE





A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 367)

+ MAÑANA DARÁN INICIO LAS CLASES DE ARPA.

+ LUNES 18, COMENZARÁN LAS CLASES DE GUITARRA DESTINADAS A NIÑOS MAYORES DE 10 AÑOS. ES NECESARIO TENER EL INSTRUMENTO.

+ EL 4 DE ABRIL, A LAS 19.30, SUBIRÁ A ESCENA “LA GRANJA Y SUS CANCIONES”, UN ESPECTÁCULOS DESTINADO A LOS NIÑOS.





CENTRO CULTURAL DEL BICENTENARIO

(LIBERTAD 439)

+JUEVES 14, A LAS 20, SILVIA PÉREZ TREJO PRESENTARÁ SU LIBRO “ACADEMIA DE MUJERES”.





HÉRCULES, ESPACIO DE ARTES ESCÉNICAS

(OCHIUZZI 376)

+SÁBADO 16, A LAS 22, SUBIRÁ A ESCENA LA OBRA “PUTO”.

+SÁBADO 23, FESTIVAL SOLIDARIO CON MÚSICA, TEATRO Y DANZA.

+SÁBADO 30, A LAS 22, SE PRESENTARÁ LA OBRA “EL CRUCE DE LA PAMPA”, DEL GRUPO YUNQUE.





SUNSTAR

CAPITANA MARVEL (3D)

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

11-13/03 16:40 (Cast) 19:10 (Cast)

22:20 (Cast)

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGÓN 3 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

11-13/03 -17:00 (Cast) 19:30 (Cast)

MANICOMIO (2D)

TERROR (+16 AÑOS)

HOY AL 13/03 - 22:30 (Subt)

CAPITANA MARVEL (2D)

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

11-13/03 16:15 (Cast) 18:45 (Cast)

22:00 (Subt)

MIS HUELLAS A CASA (2D)

DRAMA (ATP)

11-13/03 17:00 (Cast)

MISMA SANGRE (2D)

DRAMA (ATP)

HOY AL 13/03 19:00 (Cast)

GREEN BOOK: UNA AMISTAD

SIN FRONTERAS (2D)

DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 13/03 22:20(Subt)

WIFI RALPH (2D)

ANIMACION (ATP)

11-13/03 -16:40 (Cast)

FELIZ DÍA DE TU MUERTE

2 (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

HOY AL 13/03 19:00 (Subt)

VENGANZA (2D)

ACCION (+ 16 AÑOS)

HOY AL 13/03 - 22:20 (Subt) 00:00

(Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO





HÍPER LIBERTAD

CAPITANA MARVEL APTA 13

AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:10-19:00- 21:40-

22:40

CASTELLANO 3D 19:50-

SUBTITULADO 2D 22:40 (SOLO JUEVES)

MIS HUELLAS A CASA ATP

Con leyenda

CASTELLANO 2D 20:20 - 22:30

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGÓN ATP

CASTELLANO 2D 16:50

LA GRAN AVENTURA

LEGO 2. ATP

CASTELLANO 2D 18:00

VENTA ANTICIPADA

PALAU, LA PELÍCULA

CASTELLANO 04-04-2019 19:30HS

CASTALLENO 06-04-201 17:00HS