Desapareció hace una semana y lo hallan muerto

11/03/2019 -

AÑATUYA, Taboada (C) Un hombre, identificado como Carlos Alberto Ciruana, fue hallado muerto dentro de un aljibe en el patio de su vivienda, y la Justicia investiga las causas. Personal policial recibió la alerta ayer en horas de la tarde, y se constituyó en avenida Dr. Eduardo Dumas 78 del barrio Rivadavia, y corroboró la novedad. Un allegado al hombre indicó que el domingo 3 fue la última vez que lo vieron, y desde entonces no tenían noticia, por lo que decidieron venir a la vivienda a buscarlo. Tras ingresar por un portón trasero, empezaron a buscar y observaron en el borde de un aljibe su anillo y las ojotas. Al mirar dentro del reservorio, encontraron el cuerpo del hombre flotando. Ciruana tenía un poco más de 50 años. En su domicilio funcionaba una sala de pool, y se dedicaba a la venta de bijouterie y otros elementos. Vivía con su hija de 16 años, a la que el sábado pasado había enviado a Buenos Aires, donde vive su ex esposa. Si bien la fiscalía interviniente, a cargo de la doctora Cecilia Rímini, no descarta ninguna hipótesis, trascendió que podría tratarse de un suicidio. El hombre había manifestado en allegados y amigos que atravesaba una difícil situación económica, que las ventas habían bajado y que no podía sostener el hogar con su trabajo. El sábado 2, estuvo hasta pasadas las 3 de la madrugada atendiendo un grupo de jóvenes que jugaban al pool, en el cual también estuvo participando. Allí uno de los concurrentes había dejado un equipo de música, y el domingo por la mañana Ciruana fue hasta el domicilio a entregarle. Fue la última vez que se lo vio. También había indicado a sus allegados que el lunes siguiente, iba a viajar hacia algunos pueblos vecinos a ver si podía vender algo, ya que también se dedicaba a la venta ambulante. Fiscal, policías y bomberos, más médicos forenses trabajaron en el lugar. La doctora Cecilia Rímini solicitó la autopsia correspondiente, para determinar fehacientemente las causas del deceso. El relevamiento en el lugar no determinó signos de violencias, e incluso las puertas estaban cerradas con llaves y candados, y no había desorden.