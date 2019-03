Olímpico recibe a La Unión de Formosa en el Vicente Rosales

Fotos PREPARACIÓN. El plantel de Olímpico trabajó duro en el Vicente Rosales de cara al juego de esta noche, en el que intentará volver a la senda del triunfo.

11/03/2019 -

Olímpico necesita un triunfo y esta noche tendrá una gran oportunidad para conseguirlo. Desde las 22, enfrentará a La Unión de Formosa, en un partido clave desde lo anímico.





El equipo de Adrián Capelli intentará cortar una racha adversa de tres derrotas consecutivas frente a Argentino de Junín (80 a 67), Ferro Carril Oeste (88 a 84) y Comunicaciones de Mercedes (74 a 70), que lo hicieron caer a la decimocuarta posición en la tabla.





La Unión, en cambio, perdió su último juego ante San Lorenzo (95 a 89) y quedó decimoquinto con un partido más.





El juego de esta noche tendrá además carácter de revancha del que disputaron el pasado 24 de enero, cuando Olímpico venció a La Unión por 79 a 61 en el Cincuentenario.





Esa noche, el conjunto bandeño jugó un gran partido en el aspecto defensivo, mientras que en la ofensiva cuatro de sus jugadores terminaron con puntuación de dos dígitos: Jonatan Machuca (17), Emiliano Basabe (16), Jeremiah Massey (16) e Iván Basualdo (11).

Olímpico tiene el mismo plantel que en aquella oportunidad, mientras que La Unión sumó su octava ficha de mayores con la incorporación de Keith Wright.





Vencer a La Unión no será una labor sencilla, pero Olímpico tiene el libreto para hacerlo. Sólo necesita cumplirlo a rajatabla para llevar el juego hacia donde más le conviene.





El aspecto defensivo será una de las claves del juego, en virtud de que el rival tiene tres extranjeros de buen nivel (el mencionado Wright, Jonathan Flowers y Coron Williams) y varios nacionales de jerarquía (Federico Marín, Jonatan Maldonado, Ignacio Alessio y Alexis Elsener).





Además, en el plantel hay un santiagueño. Se trata de Sebastián Acevedo, que se está ganando sus minutos a partir de la confianza que le tiene el entrenador Gabriel Picatto.





Otros partidos

Esta noche también se jugarán otros tres partidos: 21, San Lorenzo de Almagro vs. Gimnasia de Comodoro Rivadavia y Peñarol de Mar del Plata vs. Instituto de Córdoba; 21.30, Comunicaciones de Mercedes vs. San Martín de Corrientes.