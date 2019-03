“En el final utilicé la estrategia adecuada”

11/03/2019 -

El italiano Andrea Dovizioso se mostró contento con la victoria en Qatar, a pesar de que reconoció que fue "una carrera extraña" y en la que "no tenía realmente una estrategia en mente", pero al final eligió "la adecuada".

"He tenido que gestionar el neumático trasero porque todo el mundo tenía dificultades. Era difícil gestionar el tema del neumático, pero estoy satisfecho porque no veía a nadie y no tenía referencias, por lo que no sabía cuáles eran mis bazas o dificultades", explicó el vencedor en Losail.

Sobre la carrera explicó que "Rins dio un acelerón a mitad de carrera impresionante, vi a Marc luchando con el neumático trasero así que fue bueno para mí tener esa información y tiré al final. Marc nunca tira la toalla, pero fui capaz de responder llevándole al límite", señaló.

"En las últimas vueltas me esperaba a Viñales, que fue muy fuerte todo el fin de semana, y a Petrucci, también a Marc ya que podía acelerar igual de fuerte que yo, pero no podía frenar tanto y eso me ha permitido llevarle al límite", reconoció.

"Cada vez hay más nivel y pilotos capaces de luchar por el podio y todos necesitamos mejorar. Pero hacer pronósticos ahora no tiene sentido ya que en las pistas que nos cuesta podemos perder muchos puntos y hacer un gran fin de semana no te garantiza nada, por lo que hay que tener los pies en el suelo", señaló Dovizioso.