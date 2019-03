Maradona disparó con todo contra el DT Lionel Scaloni

Fotos LAPIDARIO Maradona fue muy duro en sus conceptos contra el entrenador de la selección nacional.

11/03/2019 -

Diego Armando Maradona siempre es noticia. Después de que se conociera esta semana que el "Diez" tiene otros tres hijos más, el sábado por la noche le agregó una polémica y esta vez el que no se salvó fue el entrenador de la selección argentina de fútbol, Lionel Scaloni.

¿Qué dijo el DT de Los Dorados de Sinaloa? Criticó a Scaloni por no haber incluido en la lista de los convocados para los partidos amistosos ante Venezuela y Marruecos, el goleador del Manchester City de Inglaterra, Sergio "Kun" Agüero.

"No puede dirigir ni el tráfico, pero me reconforta el regreso de Leo (Messi) porque vamos a ver un buen fútbol, pero no lo llevó a Agüero. Dice que lo tenemos que ver a Agüero. ¿Dónde estuvo hasta ahora Scaloni? ¿En un convento? ¿No tenía televisión? No sé qué tiene que demostrar el Kün para ser convocado", lanzó.

No es la primera vez que el astro argentino apunta contra Scaloni. Después de que se oficializará su continuidad y mientras Gerardo Martino desembarcaba en la selección de México, había efectuado sus primeras críticas: "Los argentinos tenemos a Scaloni, que vuelvo a repetir, no tiene la culpa de estar ahí, lo empujaron. El problema es que mañana se crea técnico y diga ‘yo quiero ir al Mundial. Vos podés ir al Mundial... de motociclismo, de fútbol no. Me da mucha bronca que tengamos que depender de un jugador que no sé si tendrá título y dejemos que al ‘Tata’ Martino que se lo lleven los mexicanos".