Centurión: "El culpable de todo lo que pasó fui yo"

11/03/2019 -

El polémico delantero Ricardo Centurión rompió el silencio después del altercado que protagonizó con el entrenador de Racing Club, Eduardo Coudet, y de la sanción que en consecuencia le aplicó el club al enviarlo a entrenarse con la Reserva.

El futbolista reconoció que el empujón que le dio al técnico en el estadio Monumental fue desmedido y afirmó que le hubiese gustado tener una charla con el conductor académico para aclarar la situación.

"Yo quería jugar contra River para demostrar mi nivel y estaba fastidioso por haber quedado afuera. Es inevitable no cargar con las cosas que te gritan en esos partidos cuando salís a hacer el calentamiento, pero me la terminé agarrando con el que no me la tenía que agarrar. Me gustaría hablar cara a cara con Coudet y pedirle perdón mirándolo a los ojos, pero él tendrá su opinión, sus cosas. El culpable de todo lo que pasó fui yo", dijo Centurión en una entrevista que brindó por la señal de TyC Sports.

Y continuó: "Coudet le dijo a mi representante que mi tema estaba terminado. Milito me dijo después de River que no vaya el lunes a entrenar. Los chicos de Reserva me recibieron bien, pero sentía que no era mi lugar".