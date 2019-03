"No impusimos condiciones, pero nos adaptamos al partido"

11/03/2019 -

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, habló anoche tras la victoria por 1 a 0 ante Atlético Tucumán y resaltó la entrega del equipo, pese al empuje del rival y al estado del campo de juego.

"Despues de un esfuerzo enorme en Lima, jugamos el partido de hoy como había que jugar. Nos adaptamos en una cancha difícil y en un partido complejo. Nos termina saliendo bien porque ganamos. Tres puntos importantes. Fue un partido importante, pero no una final. Fue un rival directo (Clasificación a la Copa Libertadores 2020)" destacó anoche el "Muñeco".





Seguidamente, el entrenador hizo referencia al penal que no le cobraron a River en el primer tiempo. "El penal en el primer tiempo se vio de todos lados, lo vio toda la cancha, pero bueno, a pesar de fallos arbitrales muy malos, pudimos ganar. Abal dice que no ve el penal de Scocco. No sé si sus asistentes le dijeron algo, debería haberse apoyado en ellos. No quiero hablar mucho de eso. Me voy con la tranquilidad que más allá de los fallos nos llevamos una victoria".





"Los nueve puntos que perdimos en el inicio del semestre son cosas que ya pasaron y no las podemos cambiar. Si tengo que hacer lo mismo que en aquel entonces, lo volvería a hacer. No nos quedaba otra. Tuvimos poco tiempo de preparación. Si volvería a ese tiempo, haría lo mismo", cerró anoche el DT de River, que se volvió a Buenos Aires con los tres puntos.