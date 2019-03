El "Indio" Ortiz culpó al juez por la derrota

Fotos REACCIÓN El DT de Gimnasia descargó su bronca con el árbitro.

11/03/2019 -

El entrenador de Gimnasia y Esgrima, Hernán Ortiz, fustigó la actuación del árbitro del clásico platense, Germán Delfino, y sostuvo que su mal trabajo fue determinante para que ganara Estudiantes.

"La mala actuación de Delfino fue determinante para que Estudiantes nos ganara (1-0). Es incomprensible que alguien que estaba parado (fue sancionado con una fecha sin designación de partido por sus errores en River-San Martín de Tucumán) sea premiado para dirigir este clásico", argumentó el "Indio" en diálogo con los medios, entre los que se encontraba Télam.

"El partido se terminó antes de la media hora, cuando Delfino expulsó a Gonzalo Faravelli. Y encima después me echó a mi, algo que me sucede por primera vez. Y cuando le pregunté al árbitro por qué lo hacía, me dijo que era porque había salido del perímetro destinado a los técnicos", cuestionó.

Ortiz remarcó que en el vestuario gimnasista estaban "todos muy calientes, porque este era un partido decisivo por la posición en que se encuentra el equipo en la tabla de promedios".

"Después, es difícil establecer cómo rindió el equipo cuando se jugó más de una hora con un hombre menos. Pero en todo ese tiempo supimos defendernos bien, aunque no tuvimos demasiadas chances para convertir", concluyó.