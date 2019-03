11/03/2019 -

El defensor de Central Córdoba, Alexis Ferrero, habló ayer tras la derrota ante Defensores de Belgrano. ‘Nunca pudimos terminar una buena jugada con un tiro directo. Siempre empujamos y luchamos, pero no tuvimos juego. No pudimos esta vez y hay que pensar en volver a pensar a jugar en casa y a ganar. Hoy lo futbolístico es lo más importante. Si no jugás bien, no podés pensar en clasificar al Reducido. No pensamos en eso. Debemos pensar en mejorar y empezar a ganar para ver al final quiénes son los ocho que se meten al reducido’, afirmó el central.

Sobre la mano que derivó en penal, Ferrero dijo:

"Las cuestiones de las manos quedan para cuestiones de interpretación, y ahí siempre es para el local siempre. Jamás para el visitante", cerró el experimentado defensor.