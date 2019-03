Juicio o libertad para acusado de engañar al hermano con su esposa y asesinarlo a tiros

Fotos FALLO La jueza Gladys Liliana Lami develará su resolución en Añatuya.

11/03/2019

La Justicia de Añatuya resolverá el futuro inmediato de un sujeto de Los Porongos, Rivadavia, acusado de asesinar a su propio hermano por la espalda, luego de haber mantenido un affaire con su cuñada por años.

Se trata de Alejandro "Piru" Mansilla, a quien la fiscal Cecilia Rímini enrostró el homicidio de Alberto Agustín Mansilla, ultimado con un disparo de escopeta el 23 de agosto del 2017.

En la audiencia de control de pruebas, la fiscal señaló que "Piru" tenía una relación amorosa con la mujer de la víctima.

Ahondó que aquella mañana fue a visitarlo a su casa. Se apropió de la escopeta de Alberto y le disparó por la espalda.

Para la Fiscalía, las pruebas científicas fortalecen su teoría e instó a la magistrada a enviarlo a juicio, con una imputación de "homicidio calificado", reprimida por prisión perpetua.

Por la negativa

A su turno, el defensor, Franco Cejas Escalada se opuso al planteo fiscal y juzgó que las pruebas son relativas.

Para el abogado, su cliente no mató al hermano y la pólvora descubierta en su ropa no indica nada por sí sola. Pese a no haberse detectado ADN vinculante, la Fiscalía realizó pruebas en un pañuelo, bombacha y gorra de "Piru".

Pólvora

Los expertos hallaron pólvofa, pero Cejas Escalada objetó la validez de las pruebas. Asimismo, el letrado requirió el sobreseimiento de su defendido, o subsidiariamente el cese de prisión.

La jueza de Control y Garantías, Gladys Liliana Lami, resolverá la puja y dará a conocer su resolución en los días venideros, trascendió. Ahora, la Fiscalía debe ser notificada de la oposición de Cejas Escalada.