Advierten que la soledad es tan perjudicial como fumar 15 cigarrillos al día

11/03/2019 -

El neurólogo y catedrático de la Universidad de Harvard, Álvaro Pascual Leone, publicó recientemente, junto con los investigadores Álvaro Fernández Ibáñez y David Bartrés Faz, la obra "El cerebro que cura" (Plataforma Editorial), en la que explica algunos de los resultados obtenidos en el estudio Barcelona Brain Health Initiative que él dirige y que está promovido por el Institut Guttmann con el apoyo de la Obra Social "La Caixa".

"Desde hace mucho tiempo sabemos que tener suficiente gente alrededor es importante y que sentirse solo es malo. Pero lo que es más notable de los datos que se han acumulado en la literatura científica y en varios estudios, incluido el nuestro, es que lo importante no es si estás solo o no, sino si te sientes solo. Puedes tener una amplia familia o estar en medio de una multitud y sentirte solo. Y esto no sólo tiene un impacto negativo sobre el funcionamiento del cerebro y la capacidad cognitiva de las personas, sino que además es parte de lo que media en el efecto de otras cosas", indicó el profesional en una entrevista con Clarín.

Enfatizó que "la vivencia de soledad te mata, es una enfermedad mortal".

En relación a la afirmación de que la soledad es tan perjudicial como fumar 15 cigarrillos al día o ser obeso, explicó que "esa analogía está basada en la proyección de riesgo de enfermedad de distintos estudios epidemiológicos que muestran que como factor de riesgo para patologías y discapacidad, la vivencia de soledad subjetiva tiene un peso comparable a fumar 15 cigarrillos al día o ser obeso. Sin duda no es un resultado validado en estudios independientes, pero creemos que ilustra bien el potencial impacto de la vivencia de soledad".