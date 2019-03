Aseguran que no está probada la efectividad del aceite de cannabis en casos neurológicos

11/03/2019 -

El médico neurólogo Dr. Miguel Jacobo aseguró que "en lo neurológico, salvo en casos puntuales de algunas formas de epilepsia, científicamente no se ha demostrado ningún tipo de beneficio objetivo del aceite de cannabis, en cefaleas, Parkinson y enfermedades relacionadas, y trastornos cognitivos tipo Alzheimer, y muchos pacientes que padecen este tipo de patologías lo están usando sin indicación médica, lo cual es riesgoso".

Explicó que se trata de "una droga que aún amerita más estudios para poder decir que su uso sea aceptado en varias entidades. La excepción clara y con fundamento científico, son algunas formas de epilepsia. Lo importante es que para usar aceite de cannabis se debe consultar al médico y vemos que hoy no sucede".

"Diariamente vienen al consultorio pacientes con migraña que me dicen que toman aceite de cannabis, o pacientes que tienen Parkinson, y que se llevan de dichos de otras personas. Para ninguna de estas patologías hay un estudio sólido que soporte su uso, salvo en casos de dolor y espasticidad (incremento de la resistencia a la flexión), o sea que tiene puntuales aplicaciones", comentó.

Efecto placebo

Explicó Jacobo que son pacientes "que consumen aceite de cannabis sin prescripción médica, lo cual es peligrosísimo".

"Ellos dicen que se sienten mejor, pero nosotros hablamos del efecto placebo, del efecto psicológico, lo cual no es nuevo en la historia de la medicina. Muchísimas veces, quienes tratamos patologías crónicas hemos asistido a la irrupción de tratamientos alternativos como la picadura de abejas, la famosa crotoxina, que salieron como algo revolucionario y después cayeron totalmente porque no tenían ningún fundamento. Hoy el cannabis ocupa un lugar que, por lo menos para no decir que es inefectivo en forma definitiva en muchas patologías, necesitamos muchos más estudios de solidez para recién poder decirlo", enfatizó.

Indicó que estos pacientes regresan a la consulta al cabo de un tiempo, y advirtió que "cuando uno compra un aceite de cannabis, no sabe lo que compra", porque las presentaciones artesanales no especifican su elaboración, "lo cual hace que se consigan a diferentes precios en cualquier lado".