Las medidas que tomaría el kirchnerismo si volviera a gobernar

Fotos DEFINICIONES Cepo cambiario, reactivación del mercado interno y del proceso de inversión.

11/03/2019 -

El ex viceministro de Economìa de Cristina Kirchner esbozó los ejes de lo que sería la estrategia K ante la crisis. "Nadie piensa en defaultear", aclaró.

"Tiene que haber regulación cambiaria para el atesoramiento", dijo el economista Roberto Feletti, entrevistado por Maximiliano Montenegro en su programa #MMD.

"Cepo para la compra de dólares", tradujo el conductor del programa. "En el primer momento sí -respondió Feletti- después tal vez no, pero en el primer momento sí, porque hay que resolver el problema del sector externo. El Fondo le dio a la Argentina más del doble de su cuota, le tocaban U$S22 mil millones y le dio U$S56 mil millones. Todos los desembolsos están calzados con vencimientos de deuda".

En concreto, Feletti, ex Secretario de Política Económica (2009-2011), cree que el gobierno podrá afrontar los vencimientos de deuda y también podrá hacerlo el kirchnerismo, si volviera al poder. "Lo que no tiene hoy la Argentina es otro ingreso de divisas que no sean los desembolsos del FMI", explicó. "Hay que recrear el sector externo. No puede ser que las exportaciones no se liquiden nunca", dijo Feletti. También planteó la necesidad de recrear el mercado interno, garantizando "el acceso a energía y alimentos" y protegiendo ese mercado.