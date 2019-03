Torello trató de ensayar una defensa tras fuerte insulto a feministas

Fotos ARREPENTIDO. "Les pido disculpas a todos los que se sintieron ofendidos. No sé por qué lo dije, pero no voy a ahondar más en el tema".

Pablo Torello, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires e integrante de Cambiemos, ensayó una tibia defensa luego de que quedara envuelto en una polémica, por afirmar que las ‘feministas’ eran ‘incogibles’.

El político dialogó con la periodista María O’Donell y esbozó una suerte de justificación para su descalificativa expresión. ‘Les pido disculpas a todos los que se sintieron ofendidos. No sé por qué lo dije, pero no voy a ahondar más en el tema. Ayer (el viernes) Pablo Duggan me llamó y me quiso mandar al psicólogo’, se quejó.

‘Creo que alguien incogible es alguien densa e intensa, no tiene que ver con su apariencia física’, trató de explicar.

Torello admitió haber ‘elegido un mal momento’, pero rechazó la acusación de machismo. ‘La que había hecho ese comentario era una mujer y yo le estaba respondiendo’. En efecto, el tweet original era de una usuaria. Pero fue el diputado quien se tomó el tiempo de responderle y validar su posición con un ‘yes’.

'Creo que alguien incogible es alguien densa e intensa, no tiene que ver con su apariencia física', dijo Torello que votó en contra de la legalización del aborto clandestino y de la Ley de Paridad de Género.