Lali ve detrás de los ataques online a personas solas y frustradas

11/03/2019 -

La actriz y cantante Lali Espósito señaló que aquellos que usan las redes sociales para atacar e insultar son personas "completamente solas, frustradas y tristes", y por eso no se toma en serio las ofensas que en ocasiones recibe en internet.

"Perdono eso y no lo tomo como algo personal, porque considero que ese tipo de críticas no constructivas no son para mí", manifestó la argentina en declaraciones a Efe en Miami (Florida), en la que enfatizó que "las cosas más hirientes, sin duda, son parte de la frustración del otro".

La joven se mostró en ese sentido agradecida de tener "una familia y un entorno amoroso" que le han permitido no ser tan dependiente de las nuevas tecnologías.

"No es un detalle menor haber tenido padres muy presentes, haber tenido amigos que me escuchaban, que no solo hablábamos por celular sino que lo hacíamos cara a cara", explicó la intérprete.

El uso de las redes sociales y en general la invasión mediática precisamente cruzan la trama de la película "Acusada", que estrenó en el Festival de Cine de Miami.