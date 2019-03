Garzón estrena un filme muy íntimo y personal

11/03/2019 -

El actor Gustavo Garzón estrenará este jueves en el cine Gaumont su documental "Down para arriba", en el que sigue la experiencia del grupo teatral "Sin Drama Down", dirigido por Juan Laso, y al que define como "una película muy íntima y muy personal".

"Es una película muy íntima que hasta me da pudor exhibirla porque aparezco yo también y cuento sobre mis temores cuando nacieron Juan y Mariano y cómo fue pasar de la angustia de ese primer momento, del miedo cuando nacieron a esta aceptación y disfrute actual, a esta felicidad de vivir la vida con ellos", contó Garzón a Télam en una primera aproximación al filme.

De su pareja con la fallecida actriz Alicia Zanca, Garzón tuvo tres hijos: Tamara, de 28 años; y Juan y Mariano, de 31, dos gemelos con síndrome de Down, a los que en 2016 llevó a la escuela de Laso a partir de un filme actuado y realizado por chicos con discapacidad intelectual de su taller teatral.

"La película no fue algo premeditado sino que las circunstancias me fueron llevando; yo buscaba un profesor de teatro para los chicos, que habían pasado por muchos y que ninguno terminaba de satisfacernos ni a ellos ni a mí, y ahí di con el trabajo de Laso, que me dejó asombrado y admirado, entonces anoté a mis hijos en su escuela y le propuse hacer un documental para seguir el desarrollo de sus clases", destacó el actor, que como realizador hizo "Por un tiempo", Cóndor de Plata a la Mejor Ópera Prima, y "Exhibición Radiografía del Desierto".

"Me llevó la curiosidad -agregó- conocer el secreto de cómo lograba relacionarse tan fuertemente para sacar lo mejor de ellos, y en esa experiencia, en la cual relato la construcción y realización de un cortometraje de Juan con sus alumnos, aprendí mucho acerca del síndrome de Down, fue una experiencia muy feliz".

El filme, que estuvo en competencia en el Festival de Cine de Valladolid y en el de Piriápolis, Uruguay, se estrenará este jueves en el Gaumont y luego del estreno porteño se exhibirá en Chivilcoy y San Juan.

"Viajo sin problemas con la película, me encanta mostrarla; en general se generan jornadas muy emotivas y muy hermosas, me parece un buen material para personas e instituciones ligadas al mundo de la discapacidad. Yo estoy muy dispuesto a llevarla y los que estén interesados pueden contactarse a @downparaarriba, que estamos en Facebook e Instagram", invitó el actor.

La actriz Alicia Zanca, madre de los hijos de Gustavo Garzón falleció el 23 de julio de 2012 a causa de un cáncer de colon. "Fue una muerte muy difícil de comprender y aceptar porque ella era muy vital y enérgica", dijo en aquel entonces el actor que ya forma parte de la tercera temporada de "El Marginal", la serie de Underground que comenzó sus grabaciones.