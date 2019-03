Leandro "Chino" Leunis aspira a que "Morfi, todos a la mesa" se convierta en el futuro en un "clásico" de la mañana televisiva

11/03/2019 -

"Es medio vanidoso hablar de mí, pero creo que le voy a aportar mi frescura, mi experiencia, mi energía, mi atención, mi amor. Me parece que soy una persona que se compromete mucho cuando hace las cosas. Y tengo ganas de también aportar un poco de todo lo que está en este momento por fuera de mis límites: empezar a animarme a cantar, a bailar, a ‘hacer el ridículo’ en el sentido de animarse un poco. Es decir, salir de mi zona de confort. Creo que eso me va a hacer crecer mucho como conductor. Y confío que compartir esto con Zaira también me va a hacer crecer un montón. Creo que Zaira es definitivamente una de las conductoras que más evolucionó en la televisión argentina, y que se bancó un programa muy complicado y lo hizo muy bien. Entonces me parece que también es momento de reconocerla a ella como conductora y de saber que tenemos un lindo desafío por delante". De esta manera, Leandro "Chino" Leunis adelantó lo que será su incorporación a "Morfi, todos a la mesa", el magazine de Telefé que comenzó siendo conducido por Gerardo Rozín y Carina Zampini, y que luego quedó en manos de Damián De Santo y Zaira Nara.

Tras el alejamiento del actor De Santo, "Chino" Leunis, con larga experiencia en la conducción radial y televisiva aceptó el desafío sin pensarlo demasiado, según confió a Television.com.ar. "Sinceramente apenas Darío Turovelzky me comentó de la posibilidad, le dije que sí sin pensarlo. He ido de invitado varias veces a Morfi y la verdad es un programa que me encanta. Siempre me sentí muy afín cuando iba. La pasé siempre muy bien. Además, al haber hecho tanto tiempo de radio también, me gusta mucho esto del servicio, de acompañar y de formar parte de la mañana de la gente. Tengo la ambición de que, en un futuro, seamos un clásico de la mañana, que la gente nos abra las puertas de casa, que quiera que los acompañemos cuando se prepara para ir al trabajo, cuando piensa qué va a cocinar. Además, siento que voy a aprender mucho de Zaira, y posiblemente ella también aprenda de mí, como en cualquier sociedad".