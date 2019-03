"Necesitaba un nuevo lenguaje para comunicarme"

11/03/2019 -

En la película documental "Down para arriba", el actor y director Gustavo Garzón, cuenta que a partir del crecimiento de sus hijos se dio cuenta de que necesitaba un lenguaje nuevo para comunicarse con ellos.

"Hay un momento en que uno hace un clic, que es el clic de la aceptación y ahí es necesario descubrir ese lenguaje para saber quiénes son y qué quieren. Mis hijos tienen una retracción con la palabra, hay que saber llegar a ellos, entonces hay que construir este nuevo lenguaje que es como dialogar casi en otro idioma, que se va construyendo permanentemente y que hoy nos permite tener una comunicación fluida", contó Garzón.

¿Te resultó fácil la comunicación con los alumnos de la escuela de Juan Laso?

"Sí, para mí es natural, de hecho yo tengo una escuela de teatro musical para chicos con discapacidad intelectual. A mí me resulta más sencillo comunicarme con ellos que con personas normales, es un diálogo donde no hay segundas intenciones, no hay especulación, es todo desde la ingenuidad, a través del juego, de las miradas, de los cuerpos, se establece una comunicación maravillosa que me resulta muy natural".