"Mi padre fue el primer feminista que conocí"

11/03/2019 -

Al hacer esa introspección, para escribir el libro, ¿qué es lo que te ha revelado?

Esa pregunta era central y absolutamente definitoria de este proceso que hice. Me ha hecho entender de que cuando yo nací en La Banda, como mujer, tenía muy pocas posibilidades de salir de aquí porque las mujeres para poder cumplir nuestros objetivos personales y profesionales tenemos que hacer un recorrido e ir sorteando millones de obstáculos. Es como ir en un Fiat 600 por estas carreteras del campo mientras que los hombres van en un Fórmula Uno por el circuito de Mónaco. Esa es la diferencia espacial que existe entre el desarrollo profesional de un hombre y de una mujer. Para escribir el libro, me he tomado el atrevimiento de recurrir a varios géneros literarios. Es auto ficción, es un ensayo, es un reportaje periodístico y es una guía de viajes porque voy contando también por todos los lugares que viví. También hablo de la cuestión sexual en las mujeres y cómo podemos salir de la represión que tuvimos las mujeres de mi generación, pasar a la plenitud y la libertad sexual, que no estoy hablando de libertinaje, no estoy hablando de promiscuidad sino de conseguir relaciones emocionales satisfactorias con hombres, sobre todo de las nuevas masculinidades.

¿Encontraste respuestas a todas esas preguntas que te hiciste durante tu niñez, adolescencia, juventud?

He tenido todas las respuestas y gracias a mi padre que fue el primer feminista. Fue mi padre el primer feminista que conocí en mi vida. Fue el que me empoderó, el que me ayudó a entender que aunque fuera mujer podía trabajar, estudiar, soñar, viajar y que ningún hombre decidiera sobre mi vida. Me educó en la independencia emocional de los hombres sino no hubiese podido hacer este trayecto.