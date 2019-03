Fotos Silvia, tras la presentación de su libro en su ciudad natal, La Banda.

Por la temática, y ahora que está en auge el feminismo, se convirtió en un éxito de ventas en apenas poco más de un mes de su lanzamiento, que fue en octubre del año pasado. El libro ya está en las librerías de Santiago.

A propósito de la influencia de tu papá, el libro no deja de ser también un pretexto para hablar de este tema del empoderamiento de las mujeres.

Sí, porque ahora yo soy feminista. Yo no entiendo a las mujeres que no son feministas. Todas las mujeres de este mundo tenemos que ser feministas. El feminismo solo pretende la igualdad con nuestros compañeros varones. No es un movimiento político, porque aquí en este país (por la Argentina) el kirchnerismo se ha apropiado del feminismo como un movimiento político cuando a nivel universal el movimiento feminista es independiente. Cuando digo aquí que soy feminista se agarran la cabeza como si dijera que soy una terrorista yihadista. No, solamente pido la igualdad de mis compañeros varones, nada más, en todos los aspectos. Cuando toda la gente pueda entender esto, y las mujeres sobre todo, cambiarán algunas cosas.