Fatiga ocular: ¿qué puede hacer que sus ojos se sientan cansados?

11/03/2019 -

Cuando mantiene los ojos fijos en algo durante mucho tiempo trabajando en la computadora, leyendo un libro o conduciendo un automóvil, puede comenzar a sentir lo que suele llamarse "fatiga ocular". De hecho no hay ninguna afección llamada así. La fatiga ocular es más un síntoma que una verdadera afección. La fatiga ocular es un término que se utiliza para distintas cosas. Algunos pueden usarlo para expresar que tienen los ojos cansados o llorosos, mientras que otros pueden experimentar visión borrosa. Otros más tienen dolor de cabeza que atribuyen a la fatiga ocular y aún otros pueden tener fatiga muscular facial al esforzar los ojos por largos períodos porque no utilizan anteojos con la corrección correcta. La fatiga ocular no lesiona los ojos y no causa daño permanente, pero vale la pena hacer algunos cambios simples cuando es necesario concentrarse en una tarea para promover una visión más cómoda. ¿Qué la produce? En muchos casos los síntomas de fatiga ocular son producidos por mirar algo durante largos períodos de tiempo sin parpadear. Esto puede hacer que los ojos se sientan secos. El esfuerzo ocular de mirar la pantalla de una computadora no es diferente del esfuerzo que se hace al conducir o al leer durante horas. El estar cerca a un aparato acondicionador de aire que emita frío o calor a la cara de una persona puede también secar más rápidamente los ojos. La corrección inadecuada de los anteojos o los lentes de contacto puede causar visión borrosa, lo que puede incrementar la sensación de fatiga ocular. Trabajar en un ambiente demasiado brillante o no lo suficientemente iluminado puede causar incomodidad visual. Si mantenemos una mala postura al hacer ciertas tareas se puede experimentar dolor de cuello, hombros y espalda, lo que puede empeorar el malestar que sentimos y que algunos pueden atribuir a fatiga ocular. ¿Cómo reducirla? Para reducir la sensación de fatiga ocular por uso prolongado de la computadora se pueden adoptar varias medidas; entre ellas el uso de lágrimas artificiales, graduar la pantalla de la computadora para que al mirarla dirija su vista levemente hacia abajo y colocar un humidificador de ambiente cerca de su escritorio. Además, ponga en práctica la regla "20.20.20": Cada 20 minutos, mire hacia otro lado, a un objeto que se encuentre el menos a 20 metros de distancia durante al menos 20 segundos. Para reducir la fatiga ocular al conducir, se recomienda: * Graduar los ventiladores para que no le llegue el aire directamente a la cara. * Utilizar lágrimas artificiales si sus ojos se sienten secos. * Usar sus anteojos o lentes de contacto. * Utilizar anteojos de sol cuando sea necesario. Cuándo debe consultar a un oftalmólogo Si experimenta fatiga ocular después de graduar su computadora o adaptar su lugar de trabajo, desde la Sociedad Santiagueña de Oftalmología aconsejamos consultar siempre a un oftalmólogo. Le preguntará acerca de sus síntomas oculares, incluyendo en qué momento se presenta y cuánto tiempo duran. El médico lo examinará para determinar si tiene ojo seco, revisará los músculos oculares y determinará si necesita anteojos o lentes de contacto o si su prescripción actual es la correcta. .