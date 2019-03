Hoy 14:49 -

El gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora, inauguró el nuevo edificio de la Escuela Secundaria de Campo Gallo, en el Departamento Alberdi. Lo hizo acompañado por el vicegobernador, José Emilio Neder, la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Dra. Mariela Nassif, el intendente de Campo Gallo, José Vittar, la rectora del establecimiento, Prof. Miriam Gómez, alumnos, padres y vecinos de la zona.

Cabe destacar que el nuevo edificio de la institución cuenta con una cocina comedor, sanitarios totalmente equipados para mujeres, hombres y docentes; un hall de ingreso y un patio con piso cerámico y techado. Además el gobierno de la provincia a través del ministerio de Educación ha dotado de equipamiento y mobiliaria a la institución educativa, así como también insignias para los actos que se realizaran.

Es de resaltar que el Escuela Secundaria de Campo Gallo tiene seiscientos ochenta alumnos en total entre turno mañana, tarde y noche.

Al llegar a la institución, se realizó el corte de cintas y el descubrimiento de una placa recordatoria, por el gobernador quien fue recibido por el intendente, las autoridades de la escuela y padres que agradecieron el sueño cumplido para sus hijos.

Las palabras de bienvenida fueron de la rectora de la Escuela de Campo Gallo, Prof. Miriam Gómez quien expresó: “Para mí representa un verdadero honor tomar la palabra a este día especial, donde toma sentido todo el esfuerzo realizado al haber concluido un sueño para toda la comunidad de Campo Gallo. Este colegio abrió sus puertas el 14 de abril de 1989 por gestión de autoridades locales y vecinos. Este edificio es un prototipo moderno adaptado para recibir gente con discapacidad ya que no tiene desniveles ni escalones. Tanto docentes como alumnos estamos emocionados por el colegio que recibimos”. Sus últimas palabras fueron para el Dr. Gerardo Zamora expresando el agradecimiento "por acompañarnos y hacer posible este día inmemorable para todos”.

Por su parte, Zamora destacó su “satisfacción cuando se inaugura una obra” y agregó: “En Campo Gallo es la segunda escuela importante que inauguramos con seiscientos alumnos de nivel secundario pero existen en ejecución muchísimas obras de infraestructura: nuevas, de mejoras, de ampliaciones y esto tiene que ver con una inversión educativa, la cual no vamos dejar de realizar para tratar de equiparar a todos. Este colegio que tiene un hermoso salón de usos múltiples, aulas necesarias, aula de laboratorio, biblioteca y espacios de informática", destacó.

Finalmente transmitió el saludo de la ex gobernadora Claudia de Zamora: "Me dijo que les enviara su saludo. Este programa, al igual que la educación tienen el mismo objetivo, nivelar, romper asimetrías, no puede haber santiagueños de primera o segunda, ni en el tema vivienda, ni en tema educativo. Eso va a generar arraigo, posibilidades de elevar todo lo posible para algo fundamental para la provincia de Santiago del Estero”, concluyó.