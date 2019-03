Un niño quedó atrapado en una hielera mientras jugaba a la escondida

Hoy 16:23 -

Un niño de cinco años se escondió en una hielera mientras jugaba a las escondidas, y al cerrar la tapa quedó atrapado en su interior al bloquearse la cerradura. El hecho ocurrió en la ciudad de Pompano Beach, al sur de Florida (EE.UU.), y quedó registrado por una cámara de seguridad del domicilio, informó este jueves canal Local 10.

Los padres del menor, llamado Nicholas Wanes, comentaron a la prensa que tras navegar en su bote limpiaron la hielera de 68 litros y la colocaron en la parte trasera de la casa. Sin embargo, mientras la familia se encontraba en la cocina, el niño decidió divertirse un poco.

"Quería jugar al escondite, pero encontré un lugar no muy bueno dentro de la nevera", afirmó el niño.

María Wanes, la madre de Nicholas, considera que fueron afortunados de encontrarlo a tiempo y "salvar su vida", por lo que compartió la historia, con el fin de que no suceda lo mismo en otros hogares.

"Se supone que todos debemos vigilar a nuestros hijos y asegurarnos de que no se metan en una hielera, pero como sabemos, solo toma un segundo para que suceda lo contrario", advirtió el padre.

