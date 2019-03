Un avión regresó de emergencia al aeropuerto porque una pasajera dejó olvidado a su bebé

Hoy 16:53 -

Un avión de pasajeros de la aerolínea saudita Saudia que partió este sábado hacia Kuala Lumpur (Malasia) debió regresar de emergencia a la ciudad de Yeda, en Arabia Saudita, luego de que una pasajera se diera cuenta de que había dejado a su bebé en el área de embarque de la terminal.

Sobre esto reporta Gulf News, que cita un video presuntamente tomado por los controladores aéreos del Aeropuerto Internacional Rey Abdulaziz en el que se escucha al piloto del vuelo SV832 mientras explica la inusual situación y solicita permiso para aterrizar.

"Este vuelo solicita volver... una pasajera olvidó a su bebé en la sala de espera, la pobre", explicó el capitán en referencia a la madre saudita que comunicó la noticia al personal de cabina en pleno vuelo.

Que Dios esté con nosotros. ¿Podemos regresar o qué?", preguntó el piloto, subrayando que la mujer se rehusó a continuar el viaje.

En la grabación se escucha a un operador preguntando a un colega sobre el protocolo a seguir en este caso antes de conceder el permiso. "Ok, regrese a la puerta [de embarque]. ¡Esto es totalmente nuevo para nosotros!", indicó.

El incidente no fue comentado por parte de las autoridades o de la aerolínea Saudia, pero se presume que la mujer se reunió satisfactoriamente con el infante de edad no especificada. Por su parte, los sitios de rastreo aéreo confirman que el vuelo SV832 se retrasó cerca de 40 minutos, pero no muestran indicios de un cambio de rumbo en el aire.

