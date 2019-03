Dujovne a inversores en EE.UU.: “El país crecerá de manera sostenida”

Fotos Nicolás Dujovne.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, invitó hoy a empresarios petroleros a invertir en Argentina, al asegurar que el país sentó las bases “para crecer de manera sostenible” en los próximos años.

Dujovne, junto al secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, mantuvo en Houston, Texas, un encuentro con alrededor de 120 empresarios del sector energético, en el marco de un encuentro organizado por el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG).

Allí, el ministro y el secretario de Energía presentaron oportunidades de inversión en la Argentina por más de US$ 33.000 millones.

“Como dijo el Presidente (Mauricio) Macri, la Argentina está en una situación mucho mejor que en 2015. El año pasado fue un año difícil para muchas familias y empresas, pero hemos comenzado a sentar las bases para crecer de forma sostenible y poder desarrollar todo nuestro potencial”, aseguró Dujovne.

En el almuerzo participaron representantes de Exxon Mobil, Chevron, Total, Shell, YPF, Pluspetrol, BP, Tecpetrol, Panamerican Energy y Schlumberger, entre otras.

En su exposición, Lopetegui destacó las oportunidades de inversión por aproximadamente US$ 33.000 millones que presenta Argentina para los próximos años.

El secretario explicó que en petróleo y gas se requieren inversiones por US$ 10.000 millones; US$ 8.200 millones en infraestructura; US$ 12.000 millones en energía eléctrica y renovables; y US$ 3.000 millones para el acceso a nuevos mercados.

De manera concreta, Lopetegui recordó que en agosto próximo se adjudicará la licitación para la construcción de un nuevo gasoducto que conectará Vaca Muerta con la ciudad de Buenos Aires y la región del litoral, con una inversión estimada en alrededor de US$ 1.500 millones.

El encuentro que mantuvo hoy Dujovne en Houston, Texas, es parte de la agenda que desarrollará en EEUU durante los dos próximos días, en los que se reunirá con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, y con el secretario del Tesoro norteamericano, Steven Mnuchin.