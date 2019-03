Fotos López volvió a involucrar a Cristina y a De Vido en la cartelización de la obra pública

José López, el ex secretario de Obras Públicas, apuntó contra la ex presidenta Cristina Kirchner y el ex ministro de Planificación Julio De Vido como los responsables de decidir a qué empresas se les pagaba y a quién no.

Y confirmó que los primeros pagos que se ordenaban eran "para empresas amigas". Así lo indicaron fuentes judiciales al sitio Infobae, luego de que López declarara en la causa por la cartelización de la obra pública, un desprendimiento de la megacausa de los "cuadernos" de la corrupción, que lleva adelante el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli.

Con Lopez, Bonadio cerró la ronda de 101 indagatorias que había fijado para el caso de la cartelización de la obra publica, en el que fue necesario citar a empresarios de distintas partes del país y luego de que se allanaran empresas en varias provincias, por lo que ahora restará resolver la situación procesal de todos los implicados en esta causa.

El futuro que les espera a estos imputados se divide en tres caminos: el procesamiento (con o sin prisión preventiva), la falta de mérito (sospechan del acusado pero no hay pruebas para acreditar los delitos) o el sobreseimiento.

Bajo el programa de protección de testigos del Ministerio de Justicia, José López detenido desde junio de 2016, enjuiciado por enriquecimiento ilícito y arrepentido en el caso de los "cuadernos", volvió a los tribunales de Comodoro Py 2002 para declarar en la causa que investiga una asociación ilícita que funcionó con la obra pública que llevaba adelante el Estado entre 2003 y 2015.

Precisamente, la causa se abrió a raíz de las declaraciones que, en el expediente "cuadernos", hicieron como imputados-colaboradores el propio López, Carlos Wagner ex presidente de la Cámara de la Construcción- y el financista Ernesto Clarens. Los tres fueron considerados "organizadores" de la banda que habría encabezado Cristina Kirchner, secundada por De Vido y su mano derecha, Roberto Baratta. López pidió que todo lo que dijera en esta nueva causa se interpretara como un nuevo aporte que estaba haciendo a su acuerdo de colaboración. En ese marco, López insistió en que Cristina Kirchner tenía un rol fundamental a la hora de evaluar las listas que le llevaba a ella y al ministro De Vido.