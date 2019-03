"Estoy convencido de que vamos a estar entre los clasificados"

Fotos OPTIMISMO. Gustavo Coleoni piensa en positivo y le apunta a lograr un triunfo el próximo domingo, ante Gimnasia.

12/03/2019 -

Central Córdoba tuvo ayer el día libre y hoy volverá al trabajo pensando en dejar atrás la derrota del domingo ante Defensores de Belgrano. Pero su entrenador, Gustavo Coleoni, no descansa. "Estamos bien pero con bronca porque imaginábamos mínimamente sumar un punto. Pero el partido se dio así, hicieron el gol rápido y cuando mejor estábamos jugando, vino el segundo. Después se nos complicó, pusimos mucha voluntad y mucho ahínco, pero no pudimos. Ya estamos laburando para llegar al domingo de la mejor manera", dijo al hacer un análisis del 0-2 en Núñez.

"De visitante, cuando nos hacen un gol, nos cuesta equilibrar el juego. Tenemos que trabajar en esto para no desesperarnos cuando nos convierten y tener la misma agresividad.

Pero en este partido se dio más que los anteriores", advirtió luego sobre las falencias de su equipo cuando sale del Terrera.

La derrota hizo que, por diferencia de goles, Central Córdoba saliera de la zona del reducido en la B Nacional. Pero el "Sapo" se mostró más confiado que nunca. "Es una categoría muy pareja. Imaginaba una lucha muy brava como la que se está dando y va a ser así hasta la última fecha, en la que va a haber 4 o 5 equipos dependiendo de resultados propios y ajenos. La categoría es muy dura y difícil, más cuando uno no encuentra los mejores rendimientos y resultados. Tenemos que seguir trabajando mucho pero confío plenamente en estos jugadores y estoy muy convencido de que vamos a estar entre los clasificados", aseguró.

Consultado sobre si está conforme con la campaña actual, respondió: "No puedo hacer un balance todavía porque no terminó. El único equipo clasificado al reducido es Sarmiento. Arsenal ya lleva cuatro empates consecutivos y cuando pierda un partido puede quedar igual que nosotros. Sí, imaginábamos estar un poco más adelante, pero el balance de la campaña hay que hacerlo cuando termina todo y no ahora. Vamos a tratar de sumar el fin de semana para meternos de vuelta en el pelotón y así va a ser hasta el final".

Pese a que matemáticamente aún no está salvado, Coleoni no piensa en el descenso. "Por primera vez en la historia, este club está jugando la B Nacional sin pensar en el descenso, nosotros ya no pensamos más en eso. Hay que valorar los momentos de cada club, nosotros hemos ascendido este año y vamos a pelear por el segundo ascenso. Pero también hay que saber que, los años anteriores, el hincha de Central iba con la calculadora a la cancha y ahora no lo hace más. Y ese es un objetivo que hemos logrado y hay que saberlo valorar", destacó.

¿El clásico ante Mitre de la penúltima fecha empieza a jugar en la cabeza de Coleoni? "No puedo ser tan irresponsable de pensar en otras cuestiones que no sean del partido de ahora. No puedo ser tan irresponsable de pensar en un partido que faltan cinco fechas. Yo tengo que tratar de sumar y llegar al clásico bien. Pero de ninguna manera pienso en el clásico, pienso en ganarle a Gimnasia de Jujuy para empezar a sumar de nuevo".