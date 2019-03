Zinedine Zidane volvió a Real Madrid y está feliz

Fotos DT Zinedine Zidane no ocultó su felicidad por pegar la vuelta al Real Madrid que no atraviesa por su mejor momento.

12/03/2019 -

El director técnico francés Zinedine Zidane retornó a la conducción del plantel del Real Madrid, reemplazando al argentino Santiago Solari, en una decisión tomada sobre la base del cariño que le tomó a la institución española como a su presidente, Florentino Pérez.

"Estoy aquí de nuevo, porque quiero al club y a su presidente (Florentino Pérez). Me llamó hace cinco días. Estoy muy feliz por retornar a casa", dijo el DT, que firmará un vínculo contractual hasta 2022.

Zidane, campeón en tres oportunidades de la Liga de Campeones de Europa, sustituyó al rosarino Solari, quien permaneció en el cargo por algo más de cuatro meses, aunque no pudo enderezar a un equipo que resultó eliminado de la Copa del Rey (a manos del Barcelona) y de la Champions League (se quedó en octavos de final siendo derrotado por Ajax de Holanda).

"Sé que es un día especial, para todos, estoy muy feliz. No me fui muy lejos, porque vivo aquí", expresó Zidane, que resaltó que en su momento se alejó de la institución "porque lo necesitaba para mí. La plantilla lo necesitaba después de haberlo ganado todo", puntualizó.

"Después de ocho meses tengo ganas de volver a entrenar. Tomé esa decisión por el bien de todos, había que hacer un cambio", agregó "Zizou" en conferencia de prensa.

El ex jugador del club resaltó que hoy es el "momento necesario para regresar, porque lo necesitan los jugadores. No era que me gustara marcharme después de dos años y medio ganando casi todo".

Zidane reconoció que volverá a utilizar a jugadores a los cuales Solari no les había dado tanto rodaje como Isco, Marcelo o Gareth Bale. "Vuelvo y los jugadores que están acá han ganado mucho. No me voy a meter en lo que pasó entre uno y otro. Lo que quiero es volver con ellos, trabajar y hacer las cosas bien".

Solari había dirigido la práctica de Real Madrid, pero unas horas después los medios locales adelantaban que ya estaba cerrado el regreso de Zidane, quien conquistó tres Ligas de Campeones con el club.

Zidane estará nuevamente en el banco de suplentes en el partido del sábado ante Celta de Vigo, por la liga española.

"No pienso en fichajes, sino en que estoy muy contento por estar de vuelta y solamente pienso en los 11 partidos que nos quedan, ya tendremos tiempo para verlo con las personas indicadas, prepararemos la temporada que viene".