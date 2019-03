Dorados de Sinaloa de Maradona, a todo o nada

12/03/2019 -

Dorados de Sinaloa, dirigidos por Diego Maradona, irá hoy por el pase a las semifinales de la Copa MX cuando visiten a Pumas UNAM con el ex delantero Bruno Marioni como entrenador.

El partido se disputará en el estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México, a 2.240 metros sobre el nivel del mar, y comenzará a las 22, hora argentina.

El equipo de Maradona levantó su nivel en los últimos partidos de la segunda división mexicana de fútbol, de hecho quedó a dos puntos de la zona de clasificación, y el pasado 26 de febrero accedió a los cuartos de final de la Copa MX con el triunfo por penales ante Atlas.

Los cuartos de final de la Copa MX continuarán mañana con Veracruz vs. Juárez; América vs. Guadalajara y Morelia vs. Tijuana.