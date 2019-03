Parot y Zampedri se recuperaron de sus lesiones

12/03/2019 -

El marcador lateral izquierdo chileno Alfonso Parot y el delantero Fernando Zampedri se recuperaron de sus lesiones y jugarán mañana en el equipo de Rosario Central que visitará a Universidad Católica, de Chile, por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Libertadores, informó ayer una fuente del club.

"Parot y Zampedri están a disposición del cuerpo técnico para el partido del miércoles", anticipó ayer un vocero allegado al plantel profesional del club del barrio de Arroyito, luego de la práctica matutina que Central cumplió en el Country de la localidad santafesina de Arroyo Seco, ubicado en el sur del Gran Rosario.

Parot superó una molestia en el músculo psoas (en la zona inguinal), que lo marginó de los partidos contra Gremio, por la Copa, y Belgrano y Godoy Cruz, por la Superliga, mientras que el delantero entrerriano Zampedri se recuperó de un esguince de tobillo que sufrió contra Gremio y que lo dejó afuera del encuentro contra Godoy Cruz.

Por su parte, el chileno Parot, ex jugador de Universidad Católica, desmintió ayer en su cuenta de Twitter una supuesta declaración suya publicada por la señal de cable Central Fox Chile, en la que decía que "va a ser raro ganarle a mi club de toda la vida", a raíz de la cual advirtió: "Jamás daría un partido por ganado sin jugarlo. No me parece apropiado el título sin poner la pregunta que me hicieron".