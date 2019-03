"Nunca pensé en irme"

Fotos DIO LA CARA. Jorge Almirón no había formulado declaraciones tras la dura derrota ante Boca, pero ayer brindó una conferencia de prensa.

12/03/2019 -

Jorge Almirón, entrenador de San Lorenzo, admitió ayer que "en ningún momento" pensó en dejar la dirección técnica del "Ciclón", a pesar de que su equipo se encuentra último en la Superliga tras la goleada por 3-0 sufrida ante Boca Juniors el último sábado, por la fecha 22.

"En ningún momento pensé en irme", declaró el técnico del conjunto "azulgrana" de ayer.

San Lorenzo lleva 15 partidos sin ganar (nueve empates y seis derrotas), 12 de ellos con Jorge Almirón en el banco de los suplentes. "Estamos todos sufriendo este momento y no me pongo el partido del miércoles como plazo", aclaró en referencia a que su continuidad esté sujeta al resultado ante Junior, de Barranquilla, por la fecha 2 del Grupo F de la Copa Libertadores.

"Si estoy pensando en que vamos a ganar el miércoles me pongo plazos. Yo no soy así, no vivo así. Estamos arrancando recién en la Copa y venimos de sacar un buen resultado como visitantes", continuó, en referencia al debut 0-0 frente a Melgar, en Perú.

Además, el entrenador de último paso por Atlético Nacional de Colombia sostuvo que "no es momento para buscar responsables", a la vez que dijo que su pensamiento es "levantar al equipo lo antes posible".

"Yo puedo tratar de dar explicaciones desde mi lugar de entrenador. No hablé después del partido del sábado (ante Boca Juniors) porque fue un golpe duro. El miércoles tenemos la motivación de jugar un torneo diferente", continuó.

Almirón, de 47 años, también se mostró confiado en poder "cambiar la historia" cuando reciba al conjunto colombiano en el Nuevo Gasómetro.

"Podemos cambiar la historia porque confío en que el equipo va a mostrar otro temperamento. Según el momento que estamos viviendo, el rival puede cerrarse atrás e intentar de contraataque, así que debemos atacar con intensidad", advirtió.

Por último se refirió a la expulsión del arquero Fernando Monetti tras la falta cometida ante el delantero "Xeneize" Ramón "Wanchope" Ábila.

"El error de Fernando (Monetti) fue muy grave por el momento que estamos viviendo. No quería sufrir más expulsiones y perder la cabeza. Faltó eso dentro de la cancha: pensar en lo que viene y voy a evaluar bien quién ataja el miércoles", concluyó el entrenador.