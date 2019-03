Fotos Científicos logran reconstruir sueños

12/03/2019 -

En este artículo presentaremos aquellos estudios que a partir de mediciones de la actividad cerebral, logran reconstruir imágenes de lo que estamos viendo con nuestros ojos [Shen et al., 2019], y no solo eso, sino que también pueden hacerlo con aquello que imaginamos e incluso hasta con lo que soñamos [Horikawa et al., 2013]. Para comenzar, hay que describir cómo obtienen la información de la actividad cerebral. Para ello utilizan la imagen por resonancia magnética funcional (IRMf), que se realiza en el mismo resonador utilizado para obtener imágenes anatómicas por resonancia magnética para diagnóstico, pero con modificaciones especiales del software y hardware. Esta técnica permite medir cambios en el flujo sanguíneo, volumen de sangre y su oxigenación; que a su vez son producidos por la actividad de las neuronas. Por lo tanto, las imágenes obtenidas reflejan con cierta precisión la actividad cerebral. ACTIVIDAD CEREBRAL Las investigaciones científicas siguen un método similar para lograr las reconstrucciones. Primero, muestran diferentes imágenes, dibujos o hasta incluso videos, a la persona bajo el estudio de (IRMf). Y al mismo tiempo se va guardando la información de la actividad cerebral. De esa manera se establece una relación entre las imágenes, dibujos o videos y la actividad cerebral. El paso siguiente es construir un modelo biológico-matemático- estadístico-computacional. Donde el rasgo biológico esta dado por el reconocimiento de las funciones en cada parte del cerebro y el matemático-estadístico-computacional, es crucial y se adapta a cada individuo para tener un mejor ajuste en la relación de imágenes y actividad cerebral. Entre las técnicas utilizadas, se destacan el aprendizaje automático por computadoras (machine-learnig) y ciencia de datos (en los que se manipula una gran cantidad de datos eficientemente), y que actualmente están siendo aplicadas en diferentes ramas de la ciencia y la industria. Finalmente el modelo se plasma en un software computacional. Entre los resultados podemos mencionar [Nishimoto et al., 2011], en el que a tres individuos (A,B,C) se les hizo ver videos de YouTube y Apple QuickTime HD gallery. Se guardaron los registros de actividad cerebral segundo a segundo de cada video y se construyó el modelo biológico-matemático- estadístico-computacional. Luego se lo puso a prueba, mostrando un nuevo video, y se comparó la reconstrucción obtenida luego del procesamiento computacional. En la siguiente figura se observa en la primera fila las imágenes de cada video. Luego el modelo, hace cálculos estadísticos, y escoge las escenas de los 5 videos más similares. Luego, si se promedian las imágenes de esos 5 videos, se obtiene la última fila, que tiene importantes semejanzas con el video original. RECONSTRUCCIÓN DE EXPERIENCIAS VISUALES Una vez construido el modelo, solo hace falta medir la actividad cerebral para reconstruir la imagen que el cerebro percibe, ya sea porque la persona está mirando un objeto, esta imaginando algo o incluso soñando. Notar que la calidad de las predicciones depende de la cantidad imágenes, dibujos o videos usados para construir el modelo biológico-matemático- estadístico-computacional; la cual es limitada por el tiempo que una persona puede estar en el aparato para tomar las (IRMf). VISUALIZACIÓN DE SUEÑOS A PARTIR DE LA ACTIVIDAD CEREBRAL HUMANA El trabajo más sorprendente es [Horikawa et al., 2013], en donde se logro reconstruir los sueños mediante la aplicación de la técnica anterior. En ese trabajo, se aplicó el procedimiento a personas mientras soñaban, en el etapa REM del sueño (caracterizada por el momento del sueño, en que si una persona se despierta recuerda nítidamente sus sueños). Luego se despertaba a los voluntarios y se les mostraba la recreación de 9 segundos antes de despertar. En promedio las predicciones acertaron en el 75 % de los casos estudiados. El modelo fue capaz de recrear el momento en que cada persona soñó con objetos específicos. Estos descubrimientos muestran que algunas regiones del cerebro activas en vigilia, también lo están cuando soñamos. Por último, el grado de mejora al que llego la técnica, puede verse en el trabajo de 2019 [Shen et al., 2019], cuyos resultados se muestran en la figura Nº 3.