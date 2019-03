Más chicos piden asistencia por adicciones

Notas Relacionadas

La crisis socio-económica hace que mucha más gente busque contención en las iglesias

12/03/2019 -

El pastor Antonio Zaiek también es parte de la Fundación Piedras Vivas, donde se brinda asistencia a chicos que cayeron en la adicción a las drogas.

"También ha crecido mucho el número de chicos con adicciones que llegan a Piedras Vivas. El motivo son las crisis de abstinencia que están sufriendo a causa de que no les alcanza para comprar la droga", reveló.

Analizó que "la crisis económica ha hecho que el adicto, no del consumidor de droga que lo hace los fines de semana, sino el que está desesperado por conseguir la sustancia de cualquier manera. Y la droga es un negocio, si no hay plata no hay droga, y al que vende no le importa de dónde seca la plata, si roba o si mata".

"Algunos chicos llegan traídos por sus familias, pero muchos están viniendo solos porque están entrando en crisis. Hay momentos en los que no damos a basto y hay terapias que no podemos brindar por falta de medios", dijo.