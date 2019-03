La crisis socio-económica hace que mucha más gente busque contención en las iglesias

Fotos REFUGIO. El profundo malestar que ocasiona la situación económica hizo que la gente buscara salidas en la fe.

12/03/2019

La crisis económico-

social por la que atraviesa nuestro país ha generado varios efectos secundarios, relacionados con agobios producidos por la preocupación por no poder hacer frente a compromisos e incluso deterioros en las relaciones de pareja y familiares.





Estas situaciones que afronta la gente hacen que, entre otras alternativas, busque refugio y contención en Dios y acuda a las iglesias, sea cual fuere su confesión religiosa.





"Para entender este acercamiento de la gente a Dios en épocas de crisis, hay dos premisas que analizar. Una es que este fenómeno se da en todas las religiones, no solamente en el cristianismo y mucho menos en el catolicismo, sino que es propio de todas las religiones que el ser humano en tiempos de crisis, cuando no puede resolver solo sus problemas, haya un mayor acercamiento a Dios. Y lo segundo es que el ser humano es una integración de cuerpo, mente y espíritu, un ser encarnado en un contexto socio cultural. O sea que no estamos aislados de la situación que vivimos en nuestro entorno sea provincial, nacional, latinoamericano. El entorno siempre condiciona la conducta del ser humano", analiza el sacerdote de la Iglesia Católica, padre Ramón Tenti.





No es diferente la visión del pastor de la Iglesia Evangélica del Centro, Antonio Zaiek, quien reveló que "la gente está refugiándose en Dios como nunca antes. En general, las iglesias evangélicas están recibiendo a mucha gente que llega desilusionada".





"Mucha gente llega en busca de oración, de ayuda espiritual. Porque más allá de que estas situaciones lleven a no poder pagar deudas o a comer una sola vez al día, acarrean conflictos familiares, que son los efectos secundarios de esta economía en crisis. Hay peleas internas que desgastan las relaciones y comienzan a haber conflictos en el matrimonio o con los hijos. Viene mucha gente pidiendo oración por trabajo y por conflictos familiares. Vienen por problemas de salud, porque no les alcanza el dinero para comprar los remedios", asegura.





Daño emocional

"Aumentó la gente que se acerca a Dios a través de alguna fiesta litúrgica, a través de imágenes religiosas, de Jesús, de la Virgen, de algún santo. Pero el hecho de que participe en estos contextos y entornos religiosos, no significa que vaya por interés, sino que es parte de la vida del humano estar ligado a la trascendencia, ligado a Dios. Y estos momentos, a muchas personas los afecta no solamente en el aspecto económico sino también en lo emocional, porque sienten que solos no van a poder", relató Tenti.





Dijo que la situación se agrava porque "los contextos de pobreza generan mucho individualismo; mucho sálvese quien pueda, y hay muchas personas que están solas ante el problema y no puede resolverlo. Por eso siempre es bueno que se acerquen a Dios a pedir una gracia, trabajo, salud". "Este es el contexto desde el cual hay que analizar este fenómeno".





"Por supuesto que la gente no tiene que acercarse con la ilusión de que Dios le va a resolver el problema, sino que Dios le va a dar la fuerza, y le va a mostrar la capacidad que el ser humano tiene para que por sí mismo, como comunidad o como pueblo, podamos salir de situaciones de dificultad. Dios no es un resuelve problemas, sino que es un padre que acompaña a sus hijos y les da la fuerza para que salgan del problema que tienen, porque nos ha dado capacidades para desarrollar y poner en práctica para resolver los problemas que nos presenta la vida", concluyó.