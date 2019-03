Jaime enfrenta un juicio por "administración fraudulenta"

12/03/2019 -

El detenido ex secretario de Transporte de la Nación en el kirchnerismo, Ricardo Jaime, enfrentó un nuevo juicio oral y público acusado de beneficiar en licitaciones y subsidiar sin controles a la empresa Belgrano Cargas.

El ex funcionario -ya condenado a 8 años de prisión por la tragedia del tren de Once- es enjuiciado por "administración fraudulenta" junto a otros ex funcionarios y directivos del ferrocarril Belgrano Cargas, ante el Tribunal Oral Federal 6.

Ricardo Jaime estuvo en los tribunales federales de Comodoro Py 2002 triado desde la cárcel de Ezeiza y fue ingresado esposado, con chaleco antibalas y casco a la sala de audiencias en el subsuelo del edificio.