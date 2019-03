Muestras de apoyo a los dichos de Dalma

12/03/2019 -

Hubo comentarios de apoyo Dalma. "Los maradonianos de ley sabemos quienes son ‘Claudia y las nenas’ y sabemos que lo bancaron cuando nadie y no por plata sino por corazón Los demás son ‘amigos del campeón’. Abrazo y feliz maternidad", le deseó un fan de su padre.

Dalma fue una de las últimas del clan Maradona en expresarse sobre la noticia. Antes que ella, su mamá, Claudia Villafañe, habló con los medios y le cuestionó a Morla el momento en el que dio a conocer la noticia.

"Si le están dando la manutención a estos chicos hace años, y sabían que son de Diego, ¿por qué se dice hoy en televisión? No me molesta que salga a la luz, me molesta el momento. Lo digo por Dalma, aunque ella esté re bien", dijo.

"Siempre que pasa algo feliz en mi familia, que es la suya, porque son sus hijas, quiere que las cosas se ensucien o uno se ponga mal", le recriminó a su ex.