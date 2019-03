Ya serían nueve los hijos de Maradona

12/03/2019 -

Johanna, Lu, y Javielito sería los nombres de los tres hijos que Diego Maradona tiene en Cuba, tal como lo informó Matías Morla, abogado y mano derecha del actual DT de Dorados de Sinaloa.

Según reveló, los hijos cubanos de Maradona (de entre 18 y 20 años) provienen de dos mujeres diferentes: una fue una larga relación sentimental, mientras que la otra solo se trató de un encuentro casual. Pero ahora, en un móvil con "Intrusos", el abogado dijo que Maradona podría haber tenido un hijo más durante su estadía en el país caribeño, que se extendió desde 2001 hasta 2004.

"Hay comentarios, tampoco son diez más. Concreto no hay demandas", dijo Morla y ante la pregunta de cuantos hijos más tiene su representado, sorprendió: "Uno más, seguro. Aparte yo lo vi y tiene una apariencia física similar (a Maradona)", sumó el abogado, que detalló que el chico vive en la ciudad cubana de Varadero y que también tendría entre 18 y 20 años.

Morla detalló cómo fue que se encontró con el supuesto cuarto heredero de Diego: "Estaba en un hotel con Javielito y cayó este chico, que me quería conocer, pero tuve un diálogo corto con él; Diego en ese caso me dijo que no conocía a la madre".

Jorge Rial indagó: "Al otro hijo que no hizo la presentación, vos lo viste". Entonces, el letrado aclaró: "Lo vi en Varadero y es parecido, es como Diego Junior, tiene los rasgos de Diego, pero no se inició una demanda".

De confirmarse esta noticia, serían nueve los hijos de Diego Maradona: Diego Junior, Dalma, Gianinna, Jana, Joana, Lu, Javielito, Dieguito Fernando y un chico cubano de identidad desconocida.

Dalma y la herencia

Dalma Maradona no se tomó muy bien la noticia de que su padre Diego tiene tres hijos más en Cuba.

Hasta el momento, la actriz de 31 años se había mantenido al margen de la polémica, pero estalló luego de leer las burlas en las redes sociales sobre una supuesta disputa por la herencia, que cada vez se divide en más partes.

A poco de dar a luz a su primer hijo, se descargó en Twitter: "Para los tontos/as que hacen el mismo chiste con la herencia de mi papá, les quiero contar que yo no necesito ni quiero nada porque yo la plata de mi papá la disfrute con él", escribió.

"¡No me interesa para nada! ¡Encuentren a alguien que devuelva un auto que le regalan, panchos!", remarcó Dalma.

Uno de sus seguidores fue por más, y le cuestionó su desinterés por el dinero. "Tu vieja no debe pensar lo mismo con todos los departamentos que le encontraron en EE.UU., que supuestamente son de tu viejo y por eso el juicio, espero que cuando te toque tu parte lo dones al Garrahan ...", escribió.

La respuesta de Dalma fue: "Mi amor, hablás de lo que escuchás en la teleeee. ¡Qué ternura! ¡Y encima hasta ponés supuestamente! Dale, ¡seguí dándome órdenes!", le dijo.